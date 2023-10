En Bourgogne-Franche-Comté, on produit moins de déchets qu'ailleurs en France

On produit moins de déchets en Bourgogne-Franche-Comté que sur le reste du territoire national. Selon une étude de l'INSEE, les ménages de la région sont plus sobres dans leur production de déchets qu’en moyenne en France métropolitaine : 529 kg par an et par habitant contre 547 kg. Cette diminution des déchets collectés en Bourgogne-Franche-Comté s'explique notamment par une plus faible production d’ordures ménagères résiduelles, celle que l'on met dans la poubelle grise : 187 kg par habitant, c'est 25 % de moins qu'au niveau national.

Sybert : le bon élève

Dans la région, le Sybert semble avoir trouvé la formule. Cet établissement est en charge du traitement des déchets dans une zone qui concerne 228.000 habitants dans les communautés de communes du Val Marnaysien, Loue Lison et la communauté urbaine du Grand Besançon Métropole. "Ce qu'on peut souligner, c'est la performance des habitants du Sybert" souligne Alexandre Piton, le directeur industriel du Sybert. En effet, sur ce territoire, c'est 438 kg de déchets par an et par habitant contre 547 kg sur le reste du territoire français.

Des efforts de prévention

Des bons résultats qui s'expliquent par la multiplication des gestes de tri comme le précise Alexandre Piton. "C'est ce qu'on appelle "les efforts de prévention". C'est la lutte contre le gaspillage alimentaire, l'utilisation des couches et protections hygiéniques lavables qui permettent d'éviter des solutions jetables et donc ça évite de produire du déchet."

Les déchetteries évoluent également avec un tri plus précis et de nouveaux gestes à adopter explique le directeur industriel du Sybert Alexandre Piton. "Ce qui se développe en ce moment c'est la responsabilité élargie du producteur. Le citoyen paye une écotaxe à l'achat du bien, comme un jouet, une télévision ou de l'électroménager. C'est déjà en place depuis le 1er mai 2023 sur les articles du bâtiment. Cette écotaxe permet de payer l'élimination du déchet futur."

Des chiffres qui ne prennent pas en compte le compostage, qui prend une place de plus en plus importante dans le secteur.