En Bourgogne-Franche-Comté, sept organismes s'engagent pour mieux s'adapter aux changements climatiques

Ce jeudi 7 juillet 2022, le Conseil régional et six autres organisations créent un Groupe Régional d'Adaptation au Changement Climatique (GRACC). En se rassemblant, les sept acteurs veulent mieux coordonner leurs actions pour s'adapter au mieux au changement climatique, et le plus vite possible.

La région Bourgogne-Franche-Comté s'engage pour s'adapter au mieux au changement climatique. Avec six autres organismes, elle signe ce jeudi 7 juillet 2022 une déclaration commune pour officialiser la création d'un Groupe Régional d'Adaptation au Changement Climatique (GRACC). Il rassemble le Conseil régional, l'ADEME, la DREAL, l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, la DRAAF, l'ARS et l'OFB. A eux sept, ils regroupent des secteurs variés qui vont de la gestion de l'eau à la santé. Ce groupe permet une meilleure coordination entre ces différents acteurs, pour agir au mieux et au plus vite pour s'adapter aux conditions climatiques.

Se mobiliser à l'échelle régionale

Le mot d'ordre de cette journée : agir. Et agir maintenant car les conséquences du changement climatique se font déjà sentir dans la région : 73% des communes de la région sont exposées à au moins un risque climatique (sécheresse, tempêtes...), estime Alterre Bourgogne-Franche-Comté. Il est donc urgent que chaque décision prise tienne compte de ces changements estime Benoit Leguet, directeur de l'Institut de l'Economie pour le Climat : "il va falloir tout changer : les règles d'urbanisme, la façon dont on construit les logements, les infrastructures de transport, l'agriculture. Il faut avoir le réflexe adaptation dans chacune des décisions publiques et se poser la question à chaque fois : est-ce que mon investissement que je fais pour peut-être 50 ans est adapté au climat du futur?".

La région est l'échelon parfait pour mettre en place ces mesures estime le climatologue : "elle a des leviers qu'elle doit activer. La difficulté c'est qu'il faut articuler l'action nationale, des régions et au niveau local". Il faut donc que ces acteurs se parlent, y compris ceux auxquels on ne pense pas forcément comme l'ARS : "ce n'est pas forcément évident, mais le changement climatique va avoir aussi des effets sur la santé", rappelle Benoit Leguet.

Plus de coordination pour les initiatives privées

Des acteurs privés étaient aussi présents pour présenter leurs initiatives. Parmi eux, Alain Bartkowiez, président du syndicat de défense de l'Epoisses. Il organise des études pour mesurer l'impact du changement climatique sur la production de lait. Il attend du GRACC plus de coordination : "ce qui est important c'est la cohérence entre les pouvoirs publics et les organismes interprofessionnels pour mener des actions concertées avec tout le monde". L'enjeu est en fait plus large : faire prendre conscience à chacun qu'il faut s'adapter. Le GRACC prévoit également de la sensibilisation pour mieux faire comprendre ces mesures.