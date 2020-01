En Bourgogne, les nappes phréatiques ont retrouvé des niveaux corrects

Dijon, France

Selon le dernier bulletin hydrologique publié par la DREAL (direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement)de Bourgogne-Franche-Comté, la situation pluviométrique s'est révélée bénéficiaire en décembre 2019 comme en novembre, mais avec une répartition géographique inégale.

Le retour de la douceur conduit également à une fonte du manteau neigeux sur les sommets des massifs du Jura et des Vosges. La fin d’année 2019 s'est donc traduite par des débits des rivières de la région tous supérieurs voir très supérieurs aux normales de saison.

Seul bémol local pour les massifs Vosges et Jura, toute la neige a fondu et ne sera donc plus disponible pour soutenir les débits d’un éventuel début de printemps sec.

Trois mois de pluies plus importantes que les normales ont suffi à résorber le déficit de la plupart des nappes de la région. Seules quelques nappes captives aux niveaux encore exceptionnellement bas ne présentent pas encore de signe franc de recharge. Décembre confirme la reprise du remplissage des retenues qui présentent hors Vouglans (Jura) en ce début 2020, un taux moyen de 60% ce qui est conforme aux normales de saison quand nous avions 40 % fin novembre.