En Bretagne, Douarnenez se déchire autour des bateaux de croisière

Sept navires de croisière doivent s'arrêter cette année à Douarnenez. De quoi donner des sueurs froides à la maire de la commune. "On va tout faire que les prochaines escales se passent dans de bonnes conditions", assure Jocelyne Poitevin, quelques jours après une manifestation qui a fait beaucoup de bruit. Des membres du collectif "Sémaphore Douarnenez" ont perturbé l'arrivée au port du Rosmeur du Silver Wind, un bateau de luxe transportant plus de 270 passagers. Une action "anti-croisière" qui a découragé un certain nombre de touristes de visiter la cité Penn Sardin.

ⓘ Publicité

"C'est bien de leur mettre le nez dedans. Dans le monde dans lequel on vit, avec la pollution, le consumérisme et compagnie, il y a peut-être autre chose à faire que de dépenser 7.000 euros dans une croisière pour aller manger des gâteaux bretons à Locronan", estime ce Douarneniste attablé en terrasse, quelques jours plus tard. "Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais j'aurais souhaité quelque chose de plus inclusif", répond son amie. Un échange qui illustre bien les discussions animées suscitées par l'arrivée de ces bateaux.

Les commerçants, eux, dénoncent un important manque à gagner. À commencer par Alexandre Bargain, boulanger dans le centre-ville, qui avait rempli ses vitrines ce samedi 6 mai en prévision de l'arrivée des croisiéristes, des Américains pour la plupart. "C'est de la colère, surtout parce que la ville se meurt petit à petit. Et certaines personnes empêchent les touristes de venir. Pour nous, c'est un petit plus qui est primordial". Le commerçant s'est finalement résigné à brader ses marchandises à moitié prix.

Le passage de ces visiteurs d'un jour permet aux commerçants d'engranger des centaines d'euros en quelques heures. Une manne plus que bienvenue pour Mickaël Gloaguen, président de l'association des commerçants. "Ce n'est pas ça qui va nous faire vivre toute l'année. Mais c'est un petit plus puisqu'aujourd'hui on n'a plus la pêche qui nous fournit l'activité majeure. On doit trouver de petites choses touristiques. Et ça ne me semblait pas tellement dégradant", s'agace le patron de la Maison de la presse. Il dénonce l'ambiance pesante qui règne désormais en ville. "Je me rends compte que cela divise la population. Ce n'est pas Douarnenez, ça."

"Le but n'est pas de faire de Douarnenez la destination de tous les croisiéristes du monde"

Chez BLB, l'agence morbihannaise en charge de l'organisation des escales, on dénonce un combat d'arrière-garde. "Toutes ces compagnies-là, notamment celles qui vont à Douarnenez, sont des petites compagnies qui font énormément d'efforts pour atténuer leur impact sur l'environnement. Je peux concevoir que les méga paquebots, les immeubles sur mer comme on les appelle, peuvent surprendre et on peut se poser des questions sur leur viabilité dans le futur. Mais est-ce que c'est en combattant ceux qui font le plus d'efforts qu'on fait avancer les choses ?", s'interroge le patron Axel Lebrun.

Deux nouvelles escales sont prévues avant la fin du mois à Douarnenez, les 21 et 31 mai. "Le but n'est pas de faire de Douarnenez la destination de tous les croisiéristes du monde, répète la maire Jocelyne Poitevin. Il faut qu'on soit raisonnable dans l'accueil des bateaux de tourisme. Mais on veut que notre ville reste une terre d'accueil". L'agence BLB a demandé à la municipalité de sécuriser les quais pour assurer le débarquement en toute tranquillité des passagers lors des prochaines escales. "Nous allons échanger dans les jours qui viennent sur les moyens à mettre en place", confirme l'élue.