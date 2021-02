En Catalogne, un énorme parc éolien marin en projet dans la baie de Rosas

Si le projet aboutit, ce sera le premier parc du genre de toute la Méditerranée. Un immense projet d'éoliennes marines vient d'être dévoilé en Catalogne. L'objectif est d'installer d'ici 2026 plusieurs dizaines d'éoliennes flottantes au large de la célèbre baie de Rosas. C'est un groupement international (la société Bluefloat Energy spécialisée dans le développement de l'éolien en mer associée au groupe d’ingénierie Sener) qui est à l'origine de ce projet qui vient d'être présenté officiellement aux élus locaux, aux associations de pêcheurs et aux organisations de protection de l'environnement.

De l'électricité pour toute la région

Le projet est ambitieux. Il prévoit la mise en service d'un nombre très important d'éoliennes flottantes : entre 50 et 60 ont expliqué les promoteurs du projet à France Bleu Roussillon. À titre de comparaison, le projet pilote au large du Barcarès dans les Pyrénées-Orientales prévoit la mise en service de seulement trois éoliennes flottantes et uniquement à titre d'essai.

Ce n'est pas un hasard si la Catalogne a été choisie. La communauté autonome a inscrit dans une loi en 2017 des objectifs très clairs en terme de lutte contre le réchauffement climatique : que les énergies renouvelables couvrent 50% de la demande électrique en 2030 et 100% en 2050. Le projet "Parc Tramuntana" affiche ses ambitions avec une production d'énergie de 1000 MW à terme. L'idée est de pouvoir fournir de l’électricité à 90% de la Province de Gérone avec son tissu industriel et ses près de 800 000 habitants. Une économie de 21 millions de tonnes d'émissions de CO2 est annoncée.

Des nuisances visuelles ?

Le projet n'en est qu'à ses débuts mais il va certainement se heurter à la réticence des écologistes. Les associations redoutent un impact visuel très fort sur un littoral déjà défiguré par l'industrie touristique. Les éoliennes flottantes seraient installées entre 10 et 22 kilomètres de la côte. "Je trouve dommage qu'on ne descende pas un peu plus loin au sud, dans des endroits moins jolis et moins touristiques" explique Corinne Thien, membre de la plateforme écologiste SOS Costa Brava. "Il est bien évident qu'autour de Barcelone, il y a déjà des endroits dédiés à l'industrie"

Rosas est une baie magnifique, somptueuse. Que depuis ce bord de mer, on voit ces trucs au loin, c'est très triste. (membre de plateforme écologiste SOS Costa Brava)

Pour séduire les élus, les promoteurs du projet mettent en avant les créations d'emplois et évoquent aussi la possibilité de faire comme dans certains pays d'Europe du Nord où les parc d'éoliennes en mer sont devenus des attractions touristiques avec la mise en place de navettes maritimes pour transporter les visiteurs au plus près des parcs.