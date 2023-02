En ce début février 2023 il y a déjà un risque d'incendie dans les Landes

110 hectares ont brûlé le week-end dernier dans les Bouches-du-Rhône , 60 hectares également dans les Pyrénées Orientales : nous ne sommes qu'au début du mois de février et déjà les forêts françaises brûlent. De quoi raviver les souvenirs douloureux de l'été 2022 et de l'incendie géant dans les Landes et en Gironde . De quoi, aussi, s'inquiéter car si il n'est pas rares que des incendies se déclarent au printemps, ces premiers sinistres sont particulièrement précoces.

C'est l'une des conséquences du changement climatique, et de l'été 2022 particulièrement chaud et sec.

Dans les Landes "la situation est tendue" signale Nicolas Lafon, le président landais de l'association de Défense de la forêt contre les incendies dans les Landes. "On avait des inquiétudes souvent au printemps, mais sur les périodes calmes, comme décembre-janvier, on n'avait pas ces inquiétudes parce que normalement, on avait des pluviométrie assez conséquentes" explique-t-il avant d'ajouter "ce début d'année n'a pas rattrapé les déficits qu'on a eu l'année dernière".

Penser que l'hiver le risque est moindre parce qu'il fait froid, qu'il y a moins d'évaporation est une erreur. En hiver la végétation est au repos explique Nicolas Lafon. Il y a donc moins de verdure pour retenir l'humidité, et beaucoup de feuilles mortes, donc de combustible. Il faut ajouter à cela le gel qui "brûle" la végétation et le vent du nord qui assèche les surfaces. Le dérèglement climatique change la donne. En effet, il y a désormais des périodes de sécheresse hivernale, c'est-à-dire de déficit de pluie et c'est là l'origine de ce risque incendie hivernale : le manque de précipitations. "Quand on a une période sèche et que ce combustible au sol n'est pas humide cela peut rapidement prendre feu" alerte le président dans les Landes de l'association de Défense de la forêt contre les incendies.

Il faut donc adopter les bons réflexes, les mêmes qu'en été : éviter les écobuages, éviter les feux en forêt, ne pas jeter ses mégots par la fenêtre de sa voiture par exemple.