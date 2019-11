En Charente-Maritime, on recycle aussi les cheveux

Charente-Maritime, France

Quand il a découvert, début septembre au Mondial de la Coiffure, qu'il pouvait recycler les cheveux coupés dans son salon, Didier Bécault le propriétaire de la Maison de la coiffure à La Rochelle n'a pas attendu. Dès mi-octobre, il a profité de son changement de local pour mettre en place le système. "On a un bac où on rassemble tous les cheveux et _quand les sacs sont pleins, on les envoie à l'association les Coiffeurs justes_, basée dans le Var." Résultat, Didier Bécault va diviser sa poubelle par deux et les cheveux connaissent une nouvelle vie.

il faut trois semaines pour remplir le bac à cheveux. Didier Becault envoie ensuite la précieuse marchandise par la poste. la méthode permet de réduire fortement les déchets du salon de coiffure. © Radio France - julien fleury

Isolation, fertilisant et boudins anti-pollution

Les Coiffeurs justes étudient ensuite plusieurs possibilités de réutilisation pour les cheveux. Ils pourraient servir d'isolant pour les maisons, de fertilisants pour les sols et même de boudins anti-pollution marine car les cheveux sont hydrofuges, ils absorbent les hydrocarbures. Les clientes de Didier Bécault, elles, sont conquises. "C'est très bien, se réjouit Marie-Christine, tous les coiffeurs devraient le faire".

Aller encore plus loin

En matière d'écologie, Didier Bécault ne s'arrête pas là, il accorde aussi une attention toute particulière aux produits qu'il utilise "on n'utilise pas d'ammoniac et le plus possible de végétal pour les colorations mais on ne peut pas tout faire. A mon sens, il est impossible de faire un beau blond par exemple mais les produits se développent d'année en année"