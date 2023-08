En Charente, on ne jette pas les coquilles, on les recycle !

Le weekend dernier, les coquilles des moules, des huîtres et des cagouilles, dévorées par les participants de la Fête du Cognac, ont été soigneusement mises de côté. C'est une initiative de l'association "Les jardins respectueux", créée en 2011 à Châteaubernard pour éduquer à l'environnement. Après une première timide expérience l'année dernière, la récolte de cette année a été très bonne : trois tonnes de coquilles ont été conservées, par la cinquantaine de bénévoles de l'association, qui avaient déjà commencé le tri une dizaine de jours avant la Fête sur les quais de Cognac.

ⓘ Publicité

La barge qui a permis d'acheminer les trois tonnes de coquilles de Cognac à Châteaubernard - Les Jardins Respectueux

Après les quatre jours de festival et les dégustations liquides et solides, les coquilles ont été acheminées par une barge prêtée par le conseil départemental de la Charente, pour parcourir les quatre kilomètres qui séparent les quais de Cognac des "Jardins respectueux" de Châteaubernard. Le précieux chargement a été étalé sur le chemin qui mène de la Charente aux Jardins, juste à côté de la "Flow Vélo". Et c'est ensuite un rouleau compresseur, prêté par la Communauté d'Agglomération du Grand Cognac, qui a écrasé ces restes d'escargots et de coquillages pour mieux les valoriser.