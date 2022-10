En Chartreuse, une soixantaine de bénévoles pour sortir les carcasses de voitures de la Vence

Les promeneurs de Chartreuse, s'ils se sont déjà baladés au bord de La Vence entre Sarcenas et Saint-Egreve, ont sans doute déjà remarqué les nombreuses carcasses de voitures qui jonchent le lit du cours d'eau. "Ces carcasses sont là depuis les années 50, 60, 70. Les voitures étaient jetées depuis la route. C'était une époque où il n'y avait pas de déchetteries, où ça se faisait, c'était normal", explique Sylvain Nogue, qui coordonne le collectif Chartreuse Propre. "Aujourd'hui, ça ne l'est plus, parce que quand on voit ces carcasses dans ce canyon qui est absolument sublime, nous qui avons découvert tout ça, en nous promenant dans ces contrées, on est assez choqués__, horrifiés".

Une soixantaine de personnes pour évacuer ces déchets

C'est pourquoi les membres du collectif ont entrepris de débarrasser la Vence de ces encombrants déchets. Après de premières opérations en 2017 et 2018, ils sont revenus en 2022 poursuivre le travail. Aidés d'une cohorte de volontaires, ils étaient une soixantaine au total ce samedi 22 octobre pour acheminer les morceaux de carcasses vers une benne mise à disposition par la Métropole de Grenoble. Mais l'opération a en réalité démarré il y a plusieurs semaines.

"En juin dernier, on a préparé et disqué les carcasses de voitures pour les évacuer par les bas en tyrolienne" explique Jean-Paul. "Et sur les 15 derniers jours on a préparé les charges. Le lundi 17, par exemple, on a pu remonter huit tonnes de carcasses de voiture". Le long de la rivière, les morceaux de carcasse ont ainsi été rassemblés en plusieurs tas. Les plus bas transportés par les bénévoles vers une remorque de tracteur en contrebas, les plus hauts vers un treuil pour les remonter vers la route.

Dans cette vallée encaissée, un treuil a permis de remonter les déchets découpés jusqu'à la route. © Radio France - Bastien Roques

"On n'arrivera pas à tout enlever, il reste encore quelques carcasses"

Au pied du treuil, Hugues pilote le groupe de bénévoles : "On récupère tous les déchets qui ont été soit charriés par la rivière soit découpés précédemment. On les place dans des big bags, des gros contenants souples qu'ont fait remonter avec nos talkie-walkies". Quelques dizaines de mètres plus haut, Gabriel s'occupe de la réception. "Je n'ai aucune idée de ce qu'il reste encore en bas", confie-t-il à la mi-journée. "On voit passer des déchets mais on ne se rend pas compte. Sachant que l'__on n'arrivera pas à tout enlever, il reste encore quelques carcasses dans le lit de la rivière".

Ces pièces-là sont ensuite chargées et transportées vers une benne installée au pont de Vence. Une fois celle-ci remplie à la fin de la journée, c'est la Métropole de Grenoble qui s'occupe de la récupérer et de traiter les déchets. Du côté des membres de Chartreuse Propre, l'hiver sera l'occasion de se reposer avant de se projeter vers de prochaines opérations dans le massif dès 2023.