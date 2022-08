EN CHIFFRES - L'été en Vaucluse a été exceptionnellement chaud et sec, confirme Météo France

L'été a très chaud et très sec en Vaucluse. Nous l'avons ressenti, et désormais les données de Météo France le confirment. Cet été 2022 est exceptionnel à plusieurs titres : les températures sont plus élevées que la normale, les précipitations anormalement faibles et le vent accentue encore la sécheresse des sols. Si bien que cette année 2022 se classe déjà dans les 10 % des années les plus sèches en Vaucluse depuis le début des relevés, en 1959.

Le département accuse un déficit de pluie record depuis le 1er janvier. Météo France a enregistré 180 millimètres de précipitations depuis le premier janvier, contre 400 mm sur la même période pour une année normale. Et la sécheresse est accentuée par des températures très élevés. Le Vaucluse a connu un épisode de canicule très long, avec une dizaine de jours consécutifs en vigilance orange, entre le 31 juillet et le 10 août.

Et en moyenne, il a fait cet été 24,8 degrés dans le département, en comptant le jour et la nuit et en comptant les reliefs, soit environ trois degrés de plus que la normale. Et c'est en altitude que les anomalies de températures sont les plus élevées, avec + 5 degrés en moyenne sur les sommets du Petit Luberon à Oppède, ou + 3,8 degrés à la station du Mont Serein.

Dans le détail :

il a fait 26,6°C en moyenne à Avignon cet été, soit + 2,8°C par rapport à la normale

il a fait 26,3°C en moyenne à Mérindol cet été, soit + 3°C par rapport à la normale

il a fait 25,9°C en moyenne à Carpentras cet été, soit + 2,4°C par rapport à la normale

il a fait 24,7°C en moyenne à Apt cet été, soit + 2,8°C par rapport à la normale

Des précipitations insuffisantes mi-août

Ces sécheresses extrêmes sont amenées à se répéter dans les années à venir, sous l'effet du changement climatique, prévient Météo France. Les mois de septembre et d'octobre, déjà, s'annoncent une nouvelle fois plus chauds que la normale. Le Vaucluse a par ailleurs déjà perdu le peu de bénéfice gagné avec les précipitations de la mi-août. "Ça a légèrement amélioré la situation de sécheresse des sols mais les chaleurs qu'on connait et l'absence de précipitation, le soleil et le vent ont fait que l'humidité des sols est déjà retombée, explique Florian Gibier, ingénieur à Météo France Sud-Est. Et comme il y eu de fortes intensités, la pluie a aussi ruisselé sur des sols secs, ce qui a été très peu bénéfique pour les sols."

Météo France note également des records de nombre de nuits tropicales, pendant lesquelles les températures ont été supérieures ou égales à 20 degrés. La ville de Carpentras notamment a comptabilisé 18 nuits chaudes en 2022, ce qui dépasse largement le précédent record de 15 nuits en 2006.