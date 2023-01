En Corrèze tous les emballages sont désormais recyclables

En Corrèze on trie désormais tous les emballages. Depuis ce 1er janvier plus besoin de se poser la question si telle ou telle bouteille en plastique ou tel paquetage carton ou ce pot de yaourt doit être mis dans le bac du recyclage jaune ou dans la poubelle noire. Désormais rien de plus simple : on met tous, absolument tous les emballages au recyclage.

Pas de centre de tri en Corrèze

La technologie avance. De fait on peut désormais recycler la plupart des plastiques. "Maintenant on peut recycler 75 % des emballages plastiques" précise Séverine Bélonie, technicienne du Syttom19, le syndicat de traitement des ordures ménagères de la Corrèze. Tous ces emballages sont acheminés vers les centres de tri de Gramat dans le Lot et de Sarlat dans le Lot-et-Garonne. La quantité d'emballages collectés n'est pas suffisante pour rentabiliser un centre de tri départemental souligne Pierre Pittman, le directeur du Syttom. "Aujourd'hui on produit 12 000 tonnes d'emballages par an. Ce qui est envisagé à trois ou quatre ans c'est d'atteindre 16 ou 17 000 tonnes". Alors qu'il en faudrait 25 000 tonnes pour justifier un centre de tri.

Moins de poubelles

Cette extension du tri des emballages est un véritable enjeu environnemental : il s'agit de faire baisser le volume des déchets à incinérer et à valoriser par le recyclage ce qui peut l'être. "L'objectif est de passer de 4 ou 5 kilos par habitant d'emballages à 6 ou 8 kilos" précise Pierre Pittman. Et c'est ça de moins qui ira dans les poubelles noires qui elles devraient diminuer de volume. Le volume des déchets non valorisés est actuellement de 217 kg par an et par habitant. L'objectif est de passer à 170 kg.