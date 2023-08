En Corrèze, Uzerche recycle l'eau de sa piscine

Pour lutter contre les pénuries d'eau et mieux utiliser la ressource, la ville d'Uzerche a consacré cette année un budget de 11.000 euros pour l'installation d'un réservoir souple en aval de sa piscine d'été dans le quartier de la Peyre. Jusqu'à maintenant, chaque printemps, avant l'ouverture au public, le bassin était vidé. L'eau partait directement dans les égouts.

Mais grâce à l'installation de cet équipement de 600 m3, l'eau va dès l'an prochain être stockée et réutilisée toute l'année pour arroser les plantes et nettoyer la commune. Le réservoir sera donc rempli intégralement une fois par an par l'eau de la piscine, mais aussi alimenté toute l'année par les sources alentour.

"Nous sommes toujours dans la même démarche petite ville durable. On a choisi des plantes qui ne sont pas gourmandes en eau, maîtrisé les herbicides utilisés et maintenant, on essaye au maximum de recycler l'eau" explique François Fillatre, le maire adjoint aux travaux. Une installation qui permettra aussi à la commune de réduire sa facture d'eau de ville de 4.000 euros par an.