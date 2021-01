En Corse aussi la qualité de l'air sera mieux surveillée

C'est le premier grand changement depuis 1994, l'indice de la qualité de l'air enregistre au 1er janvier sa première évolution majeure. Le nouvel indice atmo permettra en effet de définir avec beaucoup plus de précisions la qualité de l'air. Elle se vérifiera à travers six niveaux qui vont de "bon" à "extrêmement mauvais". Les nouveaux modes de calculs qui intègreront également les particules les plus fines feront valoir incontestablement des niveaux d'alerte plus fréquents. "Si on prend l'exemple de la ville de Bastia, on passera de trois avec une mauvaise qualité de l'air à peut-être une trentaine de jours avec cette même mauvaise qualité de l'air" précise Jean-Luc Savelli, le directeur de Qualitair Corse.

Ce même indice atmo permettra enfin de délivrer des informations relatives à l'ensemble du territoire et donc de la Corse pour ce qui nous concerne alors qu'il se limitait jusque là aux villes les plus importantes.