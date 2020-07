Alors qu'un nouveau pic de chaleur est attendu en Corse pour cette fin de semaine, le risque de déshydratation est aujourd'hui plus important que le Covid-19, explique un médecin généraliste de l'île.

En Corse, le risque lié à la chaleur et la déshydratation "supérieur à celui du Covid-19"

Un pic de chaleur est attendu pour cette dernière semaine de juillet 2020 en Corse. Et pour le président de l'Union régionale des professionnels de santé et médecins libéraux de Corse, le risque de déshydratation est plus important que celui du coronavirus sur l'île.

Le risque de déshydratation, notamment chez les personnes fragiles, me paraît bien supérieur chez nous à celui du coronavirus"

Avec le Covid-19, certains hésitent à utiliser leur clim ou ventilateurs, déconseillés car pouvant propager le virus. Mais pour Antoine Grisoni, en Corse ou le virus ne circule pas de manière intense, la priorité est actuellement à la chaleur. "Actuellement, le risque de déshydratation, notamment chez les personnes fragiles, me paraît bien supérieur chez nous à celui du coronavirus".

Le coronavirus n'exclue pas les autres risques"

Pour le médecin généraliste, il est donc préférable, chez sois, si il n'y a pas trop de passage, d'utiliser la climatisation ou son ventilateur, tout en continuant à aérer de manière naturelle pour éviter la propagation. Il rappelle que si l'air n'est pas infecté par le virus, "les ventilateurs et les clim ne sont pas plus dangereux".