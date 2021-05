En Côte-d'Or, Bligny-sur-Ouche agrandit sa déchetterie pour recycler davantage

Dans la vallée de l'Ouche, en Côte-d'Or, on trie de mieux en mieux et de plus en plus les déchets, et cela permet de réduire le coût du ramassages des poubelles.

"La déchetterie ? oui je connais bien, j'y vais même plusieurs fois par semaine " confie Jean-Louis, un des habitants de Bligny-sur-Ouche. "J'y vais pour moi et pour des amis. J'apporte les déchets de tonte, les encombrants.. toutes sortes de choses qui ne rentrent pas dans la poubelle classique."

Et Jean-Louis n'est pas un exemple isolé. Bien au contraire, les habitants de ce village et des communes alentours apportent chaque année 820 tonnes de matériaux dans cette déchetterie. Une des trois du territoire de la communauté de communes de Pouilly-en-Auxois-Bligny-sur-Ouche. Voila pourquoi aujourd'hui il faut pousser les murs. La déchetterie est actuellement fermée, en grands travaux pour construire quatre nouveaux quais de déchargement. "Le nouveau site sera une fois et demi plus grand" explique Michel Poillot, le vice président de l'intercommunalité en charge de la question des déchets ménagers.

Des parapets d'un mètre de haut sont installés pour éviter les chutes © Radio France - Olivier Estran

Avec les commandes sur internet, de plus en plus de cartons

"On en profite pour le remettre aux normes avec notamment des parapets autour des bennes afin d'éviter les chutes et on augmente notre capacité de stockage. C'est un gros chantier qui s’élève à 422 mille euros. On reçoit ici des chutes de bois, du métal, des gravats, des vieux pots de peinture, pneus et autres matériels electro-ménagers hors d'usage. On a aussi de plus en plus de carton. Avec la pandémie, les gens se sont fait livrer beaucoup de choses et l'habitude visiblement persiste. "

"Tout cela est ensuite valorisé à travers différentes filières de recyclage. C'est doublement intéressant, car cela apporte une recette au budget déchets de notre intercommunalité et cela réduit le volume des poubelles que nous envoyons à l'incinération sur la métropole de Dijon. On gagne sur les deux tableaux, voila pourquoi on arrive à réduire la taxe d'ordure ménagères chaque année dans notre intercommunalité."

Quatre nouveaux quais de déchargement pour augmenter la capacité de stockage © Radio France - Olivier Estran

Le recyclage ne compensera jamais le coût total du traitement des déchets. "Il y' aura toujours des frais incompressibles comme le transport" souligne Michel Poillot, "mais on peut encore gagner, car en trois ans les habitants ont augmenté de 50 tonnes leurs apports en déchetterie. On a donc pris le bon pli, et puis dans l'avenir de nouveaux materiaux pourraient devenir recyclables, comme les films plastiques."

La déchetterie de Bligny-sur-Ouche doit rouvrir ses portes le 15 juillet. "Peut-être un peu avant au vu de l'avancée des travaux" sourit Michel Poillot. On vous tient au courant de cette date sur France Bleu Bourgogne.