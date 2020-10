En Côte-d'Or, la SNCF réhabilite une zone humide près d'Auxonne

Dans le cadre de la construction de la LGV Rhin-Rhône, entre Dijon et Mulhouse, SNCF Réseau a acquis une peupleraie de 30 hectares en zone humide sur les communes d'Auxonne et de Flammerans (21). l’objectif est de la réhabiliter pour diversifier les habitats naturels pour les espèces protégées.

En s’appuyant sur l’expertise du Conservatoire d’Espaces Naturels de Bourgogne, l’objectif est aujourd’hui de réhabiliter cette zone humide située à proximité de la Saône en coupant ces peupliers sur une surface de 22 hectares, afin de diversifier les habitats naturels et de préserver les espèces protégées.

L'abattage des peupliers a débuté en septembre dans le val de Saône - SNCF Réseau

Rendre aux zones humides, leur aspect d'antan

SNCF Réseau réalise des travaux de restauration des milieux naturels humides sur le site de la Corne Jacquin située dans la vallée de la Saône, depuis le 1er septembre 2020 et jusqu'au 31 mars 2021. Ces travaux consistent à couper des peupliers sur une surface de 22 hectares afin de remettre en place des prairies humides qui existaient préalablement à la mise place des peupleraies.

En effet, lors des périodes chaudes, les peupliers pompent l’eau du milieu humide qui perd alors son rôle de réservoir. A l’inverse, en automne et en hiver, les peupliers ne supportent pas de conserver les pieds dans l’eau trop abondante. Un système de drainage de peupleraie est donc nécessaire, mais modifie la structure des sols et donc enlève à la zone humide son rôle fonctionnel.

Le tronçonnage des peupliers est en cours dans le Val de Saône - SNCF Réseau

Quel est le rôle des zones humides ?

Les milieux humides sont aujourd'hui en danger en raison de la pression des activités humaines (urbanisation, fragmentation des habitats, agriculture intensive, usages inadaptés...). Or, ils jouent un rôle d'éponge et de filtration pour une eau de qualité préservée et en quantité. Par leur capacité de rétention de l'eau, les zones humides diminuent l'intensité des crues, et, à l'inverse, soutiennent le débit des cours d'eau en période de sécheresse. Les zones humides constituent également des habitats pour de nombreuses espèces animales ou végétales particulières, dont certaines sont protégées. Il est donc important de les préserver au maximum.

Retrouver les paysages typiques du Val de Saône

L’objectif de ces travaux de restauration de la zone humide de la Corne Jacquin est de favoriser la diversité biologique. Le déboisement de 22 hectares de peupliers permettra à terme de retrouver les divers milieux naturels typiques de cette région du Val de Saône en augmentant la surface des prairies humides et de boisement alluvial.

Le site sera géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Bourgogne, en tant que futur propriétaire. Le déboisement est réalisé par 2 entreprises locales, BBF (Bongard Bazot et Fils SA) et EBS Transexfo, qui interviennent avec deux procédés en même temps selon les zones :

- Abatteuses au sud de la LGV,

- Débroussaillage et bûcheronnage au nord de la LGV.

Par ailleurs, l’entreprise d’insertion ‘PROMUT’ intervient à hauteur de 250 heures sur toute la durée du chantier pour différentes missions : pose des panneaux réglementaires sur le site et retrait des grillages de protection des peupliers.