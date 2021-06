En Côte-d'Or, le canal de Bourgogne envahi par les herbes aquatiques

A Dijon, on sort les grands moyens pour évacuer des tonnes d'herbe aquatique qui étouffent le canal de Bourgogne. Ce phénomène prend chaque année de l'ampleur et pose un véritable problème pour tout le canal de Bourgogne

C'est l'heure de la moisson dans le port du canal de Dijon. Si vous êtes passé par là , vous avez certainement remarqué le manège de deux bateaux à moteurs qui ramènent sur les quais des brassées et des brassées d'herbe aquatique. Ces grandes lianes s'appellent myriophile et elles ont totalement envahi le secteur.

Elles étouffent totalement le milieu naturel et cette année, elles ont poussé de manière phénoménale. Ça surprend même Daniel qui habite juste à côté du canal "J'ai fait un tweet pour alerter les élus" raconte ce dijonnais, "car ces herbes retiennent toute la pollution et se développent à une vitesse incroyable. La Bretagne a ses algues vertes, bon ben voilà, Dijon aussi !"

Le phénomène surprend même les riverains © Radio France - Olivier Estran

L'agglomération de Dijon a fait venir son bateau qui sert a nettoyer le lac Kir, elle a aussi appelé en renfort un professionnel. John Boissinot pilote un bateau équipé d'une lame qui coupe les plantes à prés de deux mètres de profondeur. Cet expert arrive des Deux-Sèvres et la situation à Dijon ne le surprend pas. "C'est partout la même chose" commente-il. "On ne sait pas à quoi cela est dû, sans doute le réchauffement climatique ou la présence de nitrates dans l'eau. Après ce chantier-là, j'irai à Beaune ou j'en retire chaque année près de 60 tonnes"

John Boissinot intervient dans toute la France avec son bateau amphibie © Radio France - Olivier Estran

A Dijon, les tonnes d'herbes aquatiques moissonnées sont évacuées par camion, et entassées dans une vasière de la métropole où elles vont se transformer en compost.

La plante a des tiges de plus d'un mètre © Radio France - Olivier Estran

A Saint-Jean-de-Losne, une étude pour trouver un remède

Ce phénomène on le retrouve aussi à Saint Jean-de-Losne. Depuis 6 ans , le plus grand port fluvial de France voit le myriophile gagner du terrain Là-bas, il faut couper les herbes à l'aide d'un bateau tous les jours. Le développement des végétaux est si fort qu'il peut paralyser la navigation. Saint-Jean-de-Losne a donc signé un partenariat avec l'université de Lorraine, à Nancy pour tenter de trouver un traitement "On observe le développement de la plante, la présence de sédiments, l'importance des crues ou de la température" explique Max Gérard, un des collaborateurs de la société H20 qui gère ce port fluvial.

Ces recherches intéressent au plus haut point Voies Navigables de France. L'organisme qui s'occupe de nos voies fluviales est très préoccupé par l'ampleur de ce phénomène. "On passe le bateau faucardeur (celui qui coupe les plantes NDLR) sur tout le canal, et il faut prendre de plus en plus souvent des renforts extérieurs. La facture s'eleve maintenant à 100.000 euros par an, mais impossible de ne rien faire sinon la navigation serait impossible" détaille Nathalie Vincent qui gère le canal de Bourgogne pour VNF.

A Dijon , il y a encore du boulot © Radio France - Olivier Estran

Le Myriophile est aussi présent sur Montbard. Par contre, il se développe beaucoup moins à Auxonne où la profondeur de l'eau est plus importante. Sa présence n'est donc pas une fatalité. Sachez enfin que cette plante utilisée naguère pour décorer les aquariums est maintenant interdite à la vente. Il est déconseillé de l'introduire chez soi dans un bassin ou une marre, car elle se répand beaucoup trop vite.