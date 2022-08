En Côte-d'Or, le Canal de Bourgogne tient le choc face à la sécheresse

La canicule revient, la sécheresse est déjà là depuis plusieurs semaines voire des mois et certains cours d'eau sont à sec en Bourgogne, début août 2022. Ce n'est pas le cas du Canal de Bourgogne, fermé à la navigation depuis mi-juillet sur 40 kilomètres dans l'Yonne entre Tonnerre et Migennes, mais pas en Côte-d'Or. Pourquoi ? Explications de VNF (Voies navigables de France), qui administre le canal.

La navigation sera-t-elle possible tout l'été sur le Canal de Bourgogne ? Réponse de Virigine Pucelle, directrice adjointe pour la partie Centre-Bourgogne chez VNF

Le niveau de l'eau est abaissé

Pour schématiser, dans sa partie côte-d'orienne, le Canal de Bourgogne est alimenté par des réservoirs. Il est donc relativement "facile" de gérer et de maîtriser son niveau, en ouvrant plus ou moins les vannes. Pour économiser l'eau et permettre la poursuite de la navigation durant tout l'été malgré la sécheresse, il a ainsi été baissé de 2m10 à 1m60. "Il y a un seuil en dessous duquel les bateaux ne peuvent plus naviguer. 1m40 pour les croisiéristes, et 1m10 pour les petits bateaux" détaille Virginie Pucelle, directrice adjointe pour la partie Centre-Bourgogne chez VNF, voie navigable de France, qui administre le canal.

L'étape suivante : regrouper les bateaux pour passer les écluses, explique Virginie Pucelle de VNF

Même si la situation venait encore à se dégrader dans les prochaines semaines, avec des réservoirs qui se vident sans être remplis par de nouvelles précipitations, la fermeture du canal dans sa partie côte-d'orienne ne serait pas forcément envisagée explique VNF. D'autres leviers existent : regrouper les bateaux pour passer les écluses et économiser de l'eau, imposer un jour ou deux de passages dans la semaine, voire n'autoriser que certains bateaux. "Très sincèrement, je ne pense pas qu'on en arrivera là même s'il n'y a pas de précipitations dans les semaines à venir", résume Virginie Pucelle, optimiste.