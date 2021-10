En Côte d'Or, le GR 2 deviendra t'il le "GR préféré des français"?

Pour la cinquième année consécutive, la Fédération Française de Randonnée organise le concours national Mon GR préféré.

Depuis le 28 octobre, le grand public peut voter pour élire le sentier de Grande Randonée qu'il préfère en choisissant parmi une liste de 8 GR très hétéroclites: urbains, campagnards, bord de mer.

L'idée est de faire partager la randonnée pédestre au plus grand nombre et de montrer aussi que la rando "c'est une activité accessible à tous, des plus jeunes aux plus anciens" rappelle Corinne Detouillon, la présidente du comité départemental de randonnée pedestre en Côte-d'Or.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le GR 2 en Côte-d'Or : 860 km d'Etaules au Havre

Cette année, le GR 2 fait partie de la liste des 8 GR retenus pour le concours. Ce sentier s'appelle "Au fil de la Seine".

Corinne Detouillon raconte que ce GR 2 "est magnifique. La partie Côte-d'Orienne débute du côté d'Etaules avec un éperon rocheux et superbe sur la vallée du Val Suzon. A cet endroit, il y a une forêt d'exception. La balade se poursuit jusqu'à _son point d'orgue , les sources de la Seine qui sont environ à 40 kilomètres de Dijon_. Ces sources de la Seine sont nichées dans un petit vallon très verdoyant où vous découvrirez aussi le premier pont des sources de la Seine. Un pont minuscule qui fait un mètre de large."

Sur la partie Côte-d'orienne de ce GR 2, qui fait environ 240 kilomètres, vous apercevrez aussi l'abbaye d'Oigny dans le châtillonnais. De son nom complet "abbaye royale de Notre-Dame d'Oigny" , c'est un monastère de chanoines augustins fondé sur des lieux déjà occupés par une ancienne communauté monastique. Sans oublier de très jolis villages comme Saint-Marc-Sur-Seine, Orret, ou encore Saint Seine l'Abbaye.

La forêt du Val-Suzon, poumon vert aux portes de Dijon. © Radio France - Thomas Nougaillon

Les 8 GR selectionnés pour le concours cette année sont :

Le GR Bordeaux Métropole

Le GR 2 - Au fil de la Seine (qui met les joyaux de la Côte-d'Or en avant)

Le GR 5 - Traversée du Massif des Vosges

Le GR 22 - Paris - Le Mont-Saint-Michel

Le GR 55 – Les Glaciers de la Vanoise en Savoie

Le GR 107 - Chemin des Bonshommes en Ariège

Le GR 340 - Tour de Belle-Île-en-Mer

Le GR de Pays Massif du Ventoux dans le Vaucluse

Pour élire votre GR préféré, vous avez jusqu'au 17 novembre.