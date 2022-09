En Côte-d'Or, les inscriptions bientôt ouvertes pour aller couper son bois en forêt

Les prochaine factures de chauffage promettent d'être rudes, alors si on allait en forêt couper du bois ? Ce n'est pas un clin d'œil, mais une réalité. Durant l'automne et l'hiver, deux communes sur trois de Côte-d'Or autorisent leurs habitants à aller couper du bois de chauffage dans leur forêt municipale. On appelle cela "l'affouage", une tradition en recul ces dernières années, mais qui pourrait repartir de plus belle avec la hausse du tarif des énergies.

Chaque année, il faut s'inscrire pour pouvoir y participer. Auxonne vient de débuter une campagne de pré-inscriptions. Elle démarre 3 semaines plus tôt que d'habitude, car Charles Martin , le maire adjoint en charge de la forêt s'attend à voir cette année beaucoup plus de monde "Au début du 20° siècle, on avait jusqu'à 1.400 affouagistes" souligne-t-il. "On est tombés a quelques centaines, puis 146 en 2016, 54 en 2020 et 22 l'an dernier. Mais avec la hausse des tarifs de l'énergie, notamment des granulés bois qui augmentent très fort, on s'attend à voir davantage de monde cette année. Voilà pourquoi on lance cette campagne de pré-inscriptions."

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Je me chauffe uniquement comme ça" -Michel "affouagiste" à Auxonne

Il faut résider dans la commune concernée pour être "affouagiste" et avoir le droit d'aller couper du bois dans une parcelle de la forêt, dont l'emplacement sera tiré au sort. Cela fait le bonheur de Michel, fidèle à ce rendez-vous depuis 40 ans à Auxonne. "Je sors en moyenne chaque saison 25 mètres cubes de bois, cela me permet de passer tout l'hiver au chaud en brûlant uniquement mes bûches." Plutôt économique, quand on sait que l'affouagiste paie à la commune 5 euros pour un mètre cube de bois. "Mais il faut rajouter le prix du matériel, le carburant de la tronçonneuse, les lames.. et le temps passé sur place. En fait c'est une passion" souligne Michel, qui prévoit de passer plusieurs week-ends en forêt.

Selon l'ONF, les habitants de Côte-d'Or récupèrent chaque année 80.000 mètres cubes de bois (photo d'illustration) © Radio France - Olivier Estran

L'Office National des Forêts voit d'un bon œil cette pratique "ancestrale" qui participe à l'entretien des forêts. "Les affouagistes coupent les arbres en mauvaise santé, les taillis ou ceux qui ont poussé de travers" explique Régis Michon, le directeur de l'agence ONF Bourgogne-Franche-Comté. "On abat pas les beaux arbres, ceux qui peuvent intéresser plus tard l'industrie."

L'ONF déplore le recul de cette pratique : "En 10 ans, le volume de bois coupé par les habitants a baissé de 40%" précise Régis Michon, "mais cette année cela devrait changer."

L'affouage participe à l'entretien des forêts (photo d'illustration) © Radio France - Olivier Estran

Il y'aura plus de demandes, mais on ne va pas mettre la pression sur la forêt"- Le maire de Lux

Sur la commune de Lux, on compte encore une trentaine d'affouagistes pour la forêt communale de 240 hectares. "Cette année, ils seront sans doute plus nombreux, mais on ne va pas augmenter la surface de coupe" prévient le maire Renaud Lehman. "On garde le même nombre de lots, et si les demandes augmentent, eh bien les lots seront plus petits. On a conscience qu'on agit sur une ressource qui met 35 ans à se renouveler. Donc on ne va pas céder à la pression."

Précision utile pour celles et ceux qui rêvent de belles flambées cet hiver (et de radiateurs au point mort), à moins de tomber sur des arbres morts, il faut compter au minimum un an pour faire sécher le bois qui sera coupé cette saison.