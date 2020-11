En Côte-d'Or, on plante de nouveaux arbres pour s'adapter au changement climatique

Planter de nouveaux arbres pour éviter que la forêt ne disparaisse. C'est la bataille engagée en Côte-d'Or. Le conseil départemental subventionne les communes et les propriétaires forestiers qui misent sur des essences plus résistantes au réchauffement climatique.

Ah le bruit des feuilles mortes qui craquent sous la semelle ! C'est un des plaisirs de l'automne, et cette année elles se ramassent à la pelle, car une fois de plus la sècheresse estivale a été bien rude pour nos forêts.

"Les experts estiment que 20 à 30 % des arbres ont souffert du manque d'eau" assure Marc Frot, conseiller départemental de Montbard en charge de l'Aménagement du territoire et du Développement durable "Voila pourquoi nous augmentons notre enveloppe destinée à subventionner les communes qui replantent des arbres en tenant compte du changement climatique."

Cette nouvelle enveloppe s'élève à 4 millions d'euros sur 6 ans. Elle permet à une commune ou une communauté de communes de se faire financer 30 à 40 % de son reboisement. Les propriétaires privés peuvent aussi se faire aider : tous ceux qui décident de regrouper leurs parcelles pour une gestion plus cohérente reçoivent un coup de pouce de 400 euros.

La forêt est encore très présente en Côte-d'Or, comme ici en pays Beaunois © Radio France - Olivier Estran

"L'an dernier nous avons planté ainsi 23.000 arbres en Côte-d'Or" détaille Marc Frot "et on va accélérer le rythme. L'idée c'est de mettre des essences venues du sud de la France pour mieux résister à la rigueur de nos étés."

Hêtres ou pas hêtres, ce n'est plus une question

Dans l'est du département , tout près du Jura, Dominique Girard, vice-président du conseil départemental a suivi ce conseil pour reboiser il y a deux ans 5 hectares de la commune de Flammerans où il a été maire. "On a laissé tomber le chêne pédonculé qui a beaucoup souffert pour le remplacer par le chêne sessile, on aussi mis des aulnes, des érables et des merisiers. Apparemment c'est bien reparti. Donc ça montre qu'il ne faut absolument pas se lancer dans la monoculture du chêne, même si c'est une essence qui est adaptée à notre Val-de-Saône."

Forêt en Côte-d'Or - Nadège Krebs

Que planter ? la réponse ne sera pas rigoureusement la même selon la nature des sols et l'endroit du département, entre le Morvan et les vignobles de Beaune, mais partout le hêtre, cet arbre si commun dans nos bois semble condamné.

L'Office National des Forêts en conseil

"Depuis le début des années 2000, on s'aperçoit que le hêtre est en mauvaise santé" commente Olivier Béné. Cet agent de l'Office National des Forêts Bourgogne-Est conseille les communes et constate que le "fayard" comme on l'appelle parfois est bien mal en point. "C'est lui qui souffre le plus. S'il vient naturellement on travaille avec, mais on en plante plus, ce n'est plus la peine. "

"Quant aux chênes, effectivement on privilégie les espèces qui viennent du sud ou du sud-ouest de la France, comme le chêne pubescent, le chêne des Canaries ou le chêne sessile. On a une liste de 50 à 60 arbres à tester. "

L'ONF a mené plusieurs études sur l'évolution des forêts et le climat que l'on retrouve mises à notre portée sur leur site internet.

Le réchauffement climatique plus rapide que l'évolution de la nature

Pourquoi vouloir reboiser avec de nouvelles espèces, et ne pas laisser après tout la nature s'adapter toute seule comme elle l'a toujours fait ?

"Oui, bien sûr, les arbres qui sont au sud de la France vont remonter naturellement vers le nord, approuve Olivier Béné, mais ils le font à leur rythme, c'est à dire environ 100 mètres par an. Si on ne réagit pas de notre côté, nos forêts de Bourgogne auront disparu avant."

"On saura dans une dizaine d'années ce qui prend bien dans nos nouvelles plantations, mais en termes d'adaptation réelle, on ne sera pas fixé dans 20 ou 30 ans."

Le plaisir de marcher en forêt ..et lever le nez au ciel - Nadège Krebs

L'évolution de la forêt se mesure sur quasiment un siècle. Une chose est sûre, celle que verront nos enfants et petits-enfants ne sera pas la même qu'aujourd'hui.