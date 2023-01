En Côte-d'Or, Siteléco étudie l'impact de tous les projets de chantiers sur l'environnement

L'Assemblée nationale a adopté ce mardi 10 janvier en première lecture le projet de loi d'accélération de production des énergies renouvelables alors que la France accuse un retard par rapport aux objectifs et à ses voisins européens. Mais avec quel impact sur l'environnement ? Ca, c'est la spécialité de l'entreprise Siteléco créée en 2019 à Velars-sur-Ouche. Ses quinze experts interviennent sur le terrain pour mesurer les conséquences des chantiers sur la faune et la flore. Entretien avec son dirigeant, Guillaume Wrona.

Guillaume Wrona, dirigeant de Siteléco à Velars-sur-Ouche - Siteléco

France Bleu Bourgogne : Siteléco, c'est un bureau d'études et de conseils en environnement. Ça veut dire quoi exactement ?

Guillaume Wrona : Cela veut dire qu'on accompagne les porteurs de projets, notamment sur des projets d'énergie renouvelable, pour lesquels on répond à une réglementation. On réalise des diagnostics de la faune et de la flore pour aboutir sur des projets durables, responsables, qui considèrent les enjeux écologiques. L'objectif, c'est vraiment de couvrir le cycle biologique complet d'une espèce. Par exemple, si on prend les oiseaux, on va étudier les quatre saisons hiver, printemps, période de reproduction et puis la période de migration automnale. Donc c'est une étude qui prend à peu près douze mois.

Vos clients sont essentiellement de grosses structures et des collectivités ou tout le monde peut faire appel à vous ?

On travaille essentiellement pour des entreprises privées qui développent des projets de parcs solaires ou de parcs éoliens. On travaille aussi pour les collectivités publiques ou pour des inventaires naturalistes, par exemple sur des sites Natura 2000 ou des réserves naturelles. On peut faire appel à nous pour tout projet qui nécessite une étude naturaliste. Au niveau du coût, on est à peu près sur l'ordre de 15 à 20.000 € pour un projet photovoltaïque. Un projet éolien va monter plutôt dans les 50.000 €. Tout dépend de la pression d'inventaire, si on effectue par exemple cinq ou 20 sorties. Cela dépend aussi du contenu de l'étude, c'est à dire si elle est plus ou moins affinée, plus ou moins aboutie.

On voit de plus en plus fleurir des champs d'éoliennes, ça veut dire de plus en plus de travail pour en mesurer l'impact ?

Pour l'éolien, ça nous demande beaucoup de travail puisqu'on va analyser un territoire pour savoir au préalable si le projet est faisable ou s'il devra faire face à des contraintes fortes. On peut faire 30 ou 40 sorties. Ensuite, on fait du suivi de chantier, c'est à dire quand le projet a été validé et qu'il rentre en construction, on accompagne les maîtres d'ouvrage dans le respect des prescriptions environnementales. Et puis, une fois que le projet rentre en exploitation, on fait des suivis sur la faune volante, notamment sur les oiseaux et les chauves souris, pour mesurer finalement l'impact éventuel des machines en fonctionnement sur ces espèces et pour proposer des mesures de réduction éventuelles. C'est tout un panel d'études qui peut prendre plusieurs années.

Vous menez une action avec l'école primaire de Velars-sur-Ouche, en quoi consiste t'il et pourquoi ce rôle de mécène ?

On a offert des nichoirs à oiseaux, des nichoirs à chauves souris, des peluches d'animaux et plein de petits guides sur la faune et sur la flore pour les enfants. L'idée, c'est de sensibiliser le plus possible et dès le plus jeune âge, pour qu'il y ait une fibre qui puisse s'installer. On souhaite que les enfants comprennent aussi ce qu'est la faune et la flore et pourquoi c'est important de préserver tout ça. En parallèle, on essaie aussi de partager nos connaissances. Donc moi, personnellement, je ferai une intervention auprès de l'école Agrosup à Dijon début février, pour aller expliquer ce qu'est un bureau d'étude, quel est notre rôle, quelle est l'importance de nos missions. Ça nous semble vraiment vital et on essaie de nous faire connaître et de faire connaître tous ces enjeux autour de nous.

Guillaume Wrona explique aux enfants l'importance de la faune et de la flore - Siteléco

La faune et la flore sacrifiées par la loi d'accélération de production des énergies renouvelables ?

Le projet de loi vise à réduire les délais d'installation et rattraper le net retard de la France en matière d'énergies renouvelables. Elles représentent seulement 19,3% de la consommation finale brute d'énergie, un chiffre bien en deçà de nos voisins européens et de l'objectif de 23% fixé en 2020. Mais cette accélération pourrait passer par des dérogations spéciales. L'impact sur l'environnement va t'il en faire les frais ? Guillaume Wrona préfère rester prudent et optimiste.

"C'est très important de pouvoir concilier le développement des énergies renouvelables notamment, et le maintien de la biodiversité. L'un ne va pas sans l'autre. Après, tout ce qui est politique, finalement, on s'y intéresse évidemment, mais on reste quand même impartial. On est un peu en retrait. On reste vraiment concentré sur notre travail qui est de réaliser des inventaires fins et d'essayer de faire comprendre aussi aux maîtres d'ouvrage l'importance de préserver la biodiversité. Surtout que, la plupart du temps, on peut proposer des recommandations. Des mesures qui n'ont pas forcément un gros coût financier, mais qui, derrière, peuvent apporter une vraie plus value sur la faune et la flore. Donc c'est ça qu'on veut vraiment essayer de faire valoir parce que ce n'est pas toujours évident. On est souvent confronté à la rentabilité d'un projet et aux contraintes techniques et autres paysagères, etc.. Mais voilà, on essaie vraiment de prôner ça et de faire notre travail de la meilleure façon possible." explique le dirigeant de Siteléco.