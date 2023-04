En Creuse, la présence du cormoran inquiète pêcheurs et pisciculteurs

On ne parle pas d'un nouveau venu dans le département. Le cormoran n'est pas arrivé du jour au lendemain en Creuse, "il y est installé depuis une quinzaine d'années", selon Guillaume Perrier, le responsable de la fédération de pêche du département. Le problème, c'est son impact sur les cours d'eau.

ⓘ Publicité

La Fédération de pêche de la Creuse estime que près de 1 000 cormorans vivent maintenant une partie de l'année dans le département, un nombre en progression constante. S'y ajouterait aussi un autre problème : le fait que l'oiseau reste également plus longtemps sur le territoire. Une installation plus longue pas forcément vue d'un bon œil par tout le monde.

Une menace pour la pisciculture

Les pêcheurs s'inquiètent pour leurs ressources, notamment dans les étangs. Le cormoran consomme en effet 400 à 500 grammes de poissons par jour. Un appétit vorace pour un animal qui n'hésite pas non plus à attaquer en bande. "C'est un animal très intelligent", confirme Nicolas Boissier, pisciculteur du côté d'Ahun. "Il attaque le poisson en bande et sait quand attaquer. Il peut faire de gros dégâts".

Nicolas Boissier gère près de 200 hectares d'étangs en Creuse, pour une production annuelle de 80 tonnes de poissons. Des sandres, des brochets, des gardons, des carpes... Tous concernés par les attaques de cormorans, toujours plus nombreux. "Pour eux, un étang c'est du pain béni. L'étang est clos, les poissons peuvent tous y passer en peu de temps".

loading

Le pisciculteur a vu le phénomène empirer au fil des années. "Un exemple, sur un étang que je loue. Il y a une vingtaine d'années, on y pêchait 1500 à 1600 kilos de poisson par an. À l'heure actuelle, on fait 500 à 600 kilos, soit une tonne de moins". Un problème qui s'aggrave encore cette année selon lui, la faute à la fin de la régulation du cormoran sur les eaux libres.

Un arrêté ministériel

Depuis 2023, les professionnels n'ont en effet plus le droit d'effectuer des tirs dits de régulation sur les eaux libres, à savoir les rivières et les fleuves, des espaces publics où les cormorans établissent la plupart du temps leurs dortoirs. Une décision vécue comme une injustice par certains, tombée comme un couperet par arrêté ministériel. La Fédération de pêche de la Creuse demande la révision de cet arrêté pour 2024.

Du côté des associations de protection de l'environnement, on voit en revanche cet arrêté ministériel comme une décision de bon sens. "On tire sur des cormorans depuis trente ans, il y en a toujours autant partout en France", affirme Gilles Chesterman, le représentant de la LPO, la Ligue de Protection des Oiseaux en Creuse. "On a tenté de faire pareil avec les renards, il sont toujours aussi nombreux. Il ne faut pas s'appuyer là-dessus".

La LPO ne nie pas pour autant les dégâts occasionnés par les cormorans sur les ressources en poissons. Elle invite plutôt à réfléchir autrement, avec des tirs d'effarouchement pour intimider le prédateur. Autre solution avancée par l'association, refaire vivre les roselières, ces espaces végétaux au bord des étangs qui pourraient permettre de créer un refuge pour les poissons.