En Creuse, le futur parc solaire de Lépaud fait miroiter des bénéfices

Lepaud, France

Le projet de parc solaire de Lépaud avance à grand pas. D'ici la fin du mois de janvier, 16 hectares de panneaux photovoltaïques vont entourer l'aérodrome de Montluçon-Guéret.

Le chantier est mené par La Générale du Solaire qui investit plus de 15 millions d'euros sur ce projet. Comme c'est souvent le cas dans le monde des énergies renouvelables, l'entreprise demande un coup de pouce aux particuliers avec la promesse d'un retour sur investissement..

En 2 mois, 127 personnes ont déjà versé 300.000 euros dans cette aventure. La Générale du Solaire compte sur nous pour récolter encore 100.000 euros d'ici la fin du mois.

Simon habite le secteur de La Souterraine et a investi mille euros dans ce parc photovoltaïque.

"Pour ma part je n'ai plus trop envie de placer mon argent dans une banque, où je ne sais pas trop ce qui se passe ensuite. Là , ça me permet de le placer dans des sujets qui me tiennent à cœur comme la lutte contre le réchauffement climatique" explique ce creusois de 35 ans.

Ce n'est pas la première fois que Simon investit dans des projets éoliens ou solaires en Limousin "On nous promet des retours de 5 à 6%, c'est bien mieux qu'une assurance-vie." complète-il.

Un placement à 5 et demi pour cent

A Lépaud, votre investissement sera placé pendant 4 ans et demi et la Générale du Solaire s'engage pour un versement de 5 et demi pour cent d’intérêts par an.

"Le taux d’intérêt est fixe et contractuel, et la centrale solaire s'engage quelque soit sa production, quelque soient les aléas qu'elle pourrait rencontrer" assure Laure Verhaeghe, directrice de Lendosphere, le site chargé d’opérer cette collecte.

Mais un placement à risques

Sur son site internet, Lendosphere publie cependant l'avertissement suivant:

"L'investissement dans des projets comporte un risque d'illiquidité et un risque opérationnel du projet pouvant entraîner une rentabilité moindre que prévue et un risque pouvant aller jusqu'à la perte totale ou partielle du montant investi et au non-paiement des intérêts. Les projets d'énergie renouvelable sont des projets industriels, présentant des risques techniques, juridiques, administratifs et financiers."

Le financement du parc solaire de Lépaud est réservé aux habitants de la Creuse et des départements limitrophes: Corrèze, Puy-de-Dôme, Allier, Cher, Indre et Haute-Vienne.

Les panneaux solaires sont en train d'être posés, le parc solaire doit entrer en fonction au début de l'été et fournir de l’énergie pour 6 mille foyers.