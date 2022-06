Fitdays : Un triathlon pour les enfants en plein centre-ville de Guéret

Nager, courir et pédaler place Bonnyaud, en plein centre-ville de Guéret. Vous pensiez que c'était impossible ? Le 7 juin, les FitDays s'arrêtent à Guéret et vont faire transpirer les enfants mais aussi leurs parents.

Pendant une journée, le centre-ville de Guéret va se transformer en un immense terrain de jeu avec piscine, parc de vélo et circuit de course. Tout ça à destination de plus de 420 enfants du CE2 au CM2, déjà inscrits à l'évènement. Les inscriptions sont closes, mais le soir, les enfants pourront venir avec leur famille pour tenter d'y participer.

Un triathlon en plein cœur de Guéret

La place Bonnyaud accueille un évènement assez inédit : un triathlon destiné aux enfants de 5 à 12 ans. Au programme : 20 mètres de natation, puis 1 kilomètre de vélo pour finir sur 250 mètres de courses à pied. Le but : promouvoir la pratique du sport et venter les bienfaits d'une activité physique auprès de tout les enfants. L'évènement a aussi été pensé pour que les enfants porteurs de handicaps puissent y participer.

Les enfants seront également sensibilisés à plusieurs thématiques. Ils participeront à divers ateliers : sécurité à vélo, lutte contre les discriminations, gestes aux premiers secours ou bien sensibilisations aux risques cardiovasculaires par exemple.

Un relais pour les enfants et leurs parents

En fin d'après-midi, à 18h30, se tiendra un "relais du cœur". L'enfant devra parcourir 20 mètres de natation, puis passer le relais à son parent qui devra ensuite faire 1 kilomètre de course. Enfin, l'équipe devra arriver ensemble sur la ligne d'arrivée après 100 mètres de parcours.

Pour les esprits compétiteurs qui n'auront pas eu l'occasion de s'exprimer, il est possible d'être sélectionné pour la finale régionale qui se déroulera le 11 juin à Chinon. Un tirage au sort sélectionnera 30 jeunes filles et garçons. Après cette phase, 84 enfants s'affronteront pour la grande finale le 12 juillet à la Salvetat-sur-Agoût.