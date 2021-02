En Creuse, le pic de pollution se poursuit, au moins jusqu'à vendredi

Le seuil "d'alerte et de recommandations" pour la pollution aux particules fines est maintenu en Creuse.

La Creuse, comme d'autres départements de la Corse, du Grand Est, des Alpes et du centre de la France, connait un pic de pollution depuis mercredi. En cause : du sable venu du Sahara, poussé par les vents jusqu'à notre département. Et ça va durer, "au moins jusqu'à la journée de vendredi", nous annonce Atmo Nouvelle-Aquitaine.

Faute de vent et de pluie pour disperser les poussières ou les plaquer au sol, ces particules fines sahariennes restent en suspension, et leur concentration dans l'air reste élevée. Ce n'est pas commun à cette période de l'année, puisque d'habitude ce phénomène se produit plutôt en été.

Les recommandations de la préfecture restent donc d'actualité. Pour les plus fragiles, il est conseillé d'éviter les efforts physiques trop intenses et d'aller voir son médecin en cas de difficultés à respirer. Les conducteurs doivent toujours limiter leur vitesse sur les routes.