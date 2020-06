En Creuse, pas de pénurie d'eau à craindre à court terme, mais un appel à rester vigilant

La situation est "normale" pour l'eau en Creuse, selon le dernier comité de suivi. La pluie est tombée quasiment normalement depuis mars et les nappes sont remplies. La préfecture appelle cependant les Creusois à ne pas relâcher leur vigilance.

Des pluies de printemps en quantité suffisante, des nappes souterraines plutôt bien remplies : le comité de suivi de l'eau en Creuse vient de se réunir et rend un constat positif. Au vu des réserves dans le sol et des prévisions météorologiques, il considère que la situation des ressources en eau dans le département est normale. La préfecture nous appelle tout de même à rester vigilants.

Les dernières données relevées depuis mars en témoignent : il n'y a pas de pénurie d'eau en Creuse. Les pluies sont tombées un peu plus que d'habitude en mars et en avril, moins en mai, avant un début de mois de juin pluvieux. Quant aux cours d'eau, leurs débits sont compris entre 50 et 170% des normales saisonnières. Le bassin du Cher est moins doté, sans que la situation ne soit préoccupante. Enfin, les eaux souterraines sont quasiment toutes au bon niveau. Seule exception : le secteur d'Auzances.

Au vu de ce bilan, le comité conclut qu'"aucune pénurie n’est à craindre à court ou moyen terme, même si certains secteurs du département restent à surveiller". La préfecture rappelle en effet que la mission du comité est d'anticiper les éventuelles difficultés à venir. Si le niveau hydrologique est bon en ce début de mois de juin, "la situation n'en est pas moins fragile". Une sécheresse cet été reste possible.