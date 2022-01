EN DIRECT - Éoliennes en mer au large de l'ïle d'Oléron : suivez le débat de France Bleu La Rochelle

Peut-on encore sauver les éoliennes de l'île d'Oléron ? Pour en parler, ce jeudi, France Bleu La Rochelle a organisé un débat entre différents acteurs ou opposants au projets, animé par Julien Fleury, diffusé de 19h à 20h. Ce projet à 3 milliards d'euros (pour un parc d'1GW) porté par l'État fait aujourd'hui une quasi-unanimité contre lui. Amoureux du littoral, marins-pêcheurs, défenseurs de l'environnement. En cause, la proposition d'implantation du parc, à une quinzaine de km des côtes, au cœur du parc naturel marin des pertuis charentais, et de deux zones Natura 2000.

Ecoutez le débat en direct à partir de 19h

Les invités

Pierre-Emmanuel Vos, directeur du projet pour le compte de l'Etat (ministère de la transition écologique, direction générale énergie-climat)

Antoine Monteillet, chef de projet chez WPD (industriel allemand de l'éolien) et représentant régional de la filière éolienne

Christophe Sueur, maire de Saint-Pierre-d'Oléron, dont le port de La Cotinière doit servir de base pour l'entretien du/des parc(s) éolien(s) d'Oléron

Philippe Micheau, président du comité départemental des pêches de la Charente-Maritime

Y a-t-il une porte de sortie ? C'est la carte jouée par la commission particulière du débat public, qui consulte les habitants depuis septembre et jusqu'à la fin février. Et si on éloignait ce parc des côtes, pour limiter les conflits ? Ce scénario est officiellement sur la table. La question est aussi technique : les progrès technologiques permettent d'envisager des parcs de plus en plus au large, mais à quel prix ? Et qu'en pensent les acteurs locaux ? Autant de questions au cœur du débat organisé par France Bleu La Rochelle depuis le port de la Cotinière, sur l'île d'Oléron.