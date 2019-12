EN DIRECT - Intempéries, inondations, circulations : suivez la situation dans le Sud-Est

Le Var et les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge dimanche. Les forts cumuls de pluie ont fait déborder des cours d'eau et entraîné des évacuations. C'est un nouvel épisode méditerranéen après celui qu'a connu le Sud-Est le week-end dernier et lors duquel six personnes sont mortes.

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

À retenir

Le Var et les Alpes-Maritimes sont en vigilance rouge aux pluies et inondations jusqu'à lundi 6h. Les déplacements sont fortement déconseillés.

Les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse sont en vigilance orange

Les Bouches-du-Rhône sont également touchées par de fortes précipitations.

Des cumuls de pluie jusqu'à 200 mm sont attendus localement.

Le Lez a débordé à Pertuis. Plus de 150 pompiers ont mis à l'abri des habitants dans un gymnase.

19h35. Des pluies diluviennes s'abattent sur l'est du Var. À Fréjus, les quartiers de La Palud et le lotissement des Floralies vont être évacués. Une salle du quartier Villeneuve est ouverte pour accueillir les habitants.

19h30. Le match Monaco-PSG, prévu ce dimanche soir à 21h, a été annulé par le ministère de l'Intérieur monégasque en raison des conditions climatiques.

19h25. Les sapeurs-pompiers des Alpes-Maritimes interviennent à Cannes-la-Bocca : une voiture en difficulté a été repérée et un homme a été secouru alors qu'il s'était réfugié sur le toit de son véhicule.

19h20. Quelque 1.200 personnes sont privées d’électricité dans les Alpes-Maritimes, à Mandelieu-la-Napoule.

19h15. De fortes averses en cours dans le secteur de Cannes et Mandelieu (Alpes-Maritimes). Des centres d’hébergement d'urgence y ont été ouverts pour accueillir de possibles sinistrés. Les collèges, écoles et crèches resteront fermés ce lundi à Mandelieu.

19h10. La Siagne est sur le point de déborder, comme le Béal et le Riou, dans les Alpes-Maritimes. D'autres cours d'eau menacent également, comme l'Argens aval, le Gapeau, la Nartuby dans le Var, ou l'Huveaune et la Durance dans les Bouches-du-Rhône.

19h05. Les poids lourds de plus de 7,5 tonnes sont interdits à la circulation sur l'A8 et l'A57 dans le Var et les Alpes-Maritimes, de ce dimanche 22h à lundi 6h.

19h00. Il est demandé de ne pas se diriger dans les alentours de Pertuis ou de nombreux axes sont sous les eaux et où un secteur de la commune a été évacué.

18h55. Une personne sauvée à Cannes-la-Bocca (Alpes-Maritimes), plusieurs cours d'eau sur le point de déborder.

18h50. Des routes sont coupées dans les secteurs de Manosque, Forcalquier et Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence). Dans les Alpes-Maritimes, les échangeurs 40 à (Mandelieu) et 41 (La Bocca) sur l’A8 sont fermés.

18h45. Deux personnes ont été secourues par les pompiers à Hyères, (Var), a indiqué le préfet du département sur France Bleu Provence. Hyères a été touché en fin d'après-midi par de fortes pluies.

18h40. En raison des intempéries qui touchent ce dimanche le Var et les Alpes-Maritimes, plus aucun train ne circule depuis 13h30 entre Toulon et Vintimille. La reprise du trafic est prévue ce lundi matin.