EN DIRECT - Neige en Savoie et en Haute-Savoie, suivez l'évolution de la situation

Des chutes de neige s'abattent jusqu'en plaine ce vendredi en Savoie et Haute-Savoie, placées en vigilance orange par Météo France. La circulation pourrait devenir compliquée sur les routes en fin de journée. Suivez l'évolution de la situation sur France Bleu Pays de Savoie et francebleu.fr.

L'essentiel

Savoie et Haute-Savoie sont placées en vigilance orange neige et verglas par Météo France.

par Météo France. Les chutes de neige s'abattent jusqu'en plaine, jusqu'à 15 centimètres sont prévus localement.

Des restrictions de circulation sont en cours pour les poids-lourds sur les autoroutes alpines, notamment sur l'A43, l'A41 et l'A410.

16h00 - La vigilance orange concerne toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Des restrictions de circulation sont en cours dans de nombreux départements.

15h40 - De gros flocons arrivent jusqu'en ville, comme ici dans le quartier Curial à Chambéry.

15h15 - La préfecture de Savoie annonce l'interdiction pour les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes de circuler sur les axes autoroutiers entre Chambéry et Lyon et entre Chambéry et Annecy. Obligation pour eux de se diriger vers les aires de stockage.

15h00 - Afin de prévenir d'éventuelles difficultés, la préfecture de Haute-Savoie interdit la circulation des poids-lourds de plus de 7,5 tonnes sur l’A410 de l’échangeur de Saint-Martin-Bellevue jusqu'à la bifurcation avec l'A40, dans les deux sens de circulation. Une déviation obligatoire est mise en place par l’A40 et l’A41.