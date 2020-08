EN DIRECT : pollution de l'eau dans le Finistère, suivez l'évolution de la situation

Par mesure de précaution, la préfecture du Finistère conseille de ne pas abreuver les animaux avec l'eau du robinet dans les communes concernées par l'arrêté. Une distribution d'eau en bouteille est en cours d'organisation. Aucune date de retour à la normale n'est pour l'instant établie.

L'eau du robinet est potable sur la commune de Quimper, annonce la mairie ce matin dans un communiqué. Une solution technique permet d’alimenter le réseau d’eau par une autre source d’approvisionnement. En conséquence, l’eau distribuée dans le réseau d’eau est potable, comme habituellement. Il n’y a pas eu de rupture dans l’approvisionnement d’eau potable.

Seul le secteur quimpérois de Ty Sanquer reste concerné par l’arrêté préfectoral. Environ 100 abonnés ont été avertis par Veolia par message téléphonique. Une distribution d’eau en bouteille, pour répondre aux besoins immédiats, aura lieu en début de matinée. Les abonnés seront informés des détails de la distribution.

L'eau est également potable sur les communes de Pluguffan, Landudal, Langolen et Ergué-Gabéric.

Quelles communes concernées ?

A la suite d'une pollution de l'Aulne au niveau de Châteaulin, la préfecture du Finistère déconseille l'utilisation de l'eau du robinet pour la boisson et le lavage des fruits et légumes dans une cinquantaine de communes. C'est une cuve de méthanisation de la centrale biogaz Kastellin à Châteaulin qui aurait débordé et rejeté 400 mètres cubes de son contenu dans l'Aulne lundi. La préfecture du Finistère a pris un arrêté mercredi 19 août en fin de journée.

les communes concernées sont : Argol, Bénodet, Briec, Camaret, Cast, Chateaulin, Clohars-Fouesnant, Le Cloître-Pleyben, Crozon, Dinéault, Edern, Ergué-Gabéric, Le Faou, La Forêt-Fouesnant, Fouesnant, Gouesnach, Gouezec, Gourlizon, Guengat, Hanvec, Le Juch, Kerlaz, Landévennec, Landrévarzec, Langolen, Lanvéoc, Lennon, Locronan, Lothey, Peumerit, Pleuven, Pleyben, Ploeven, Plogastel-Saint-Germain, Plogonnec, Plomediern, Plonéis, Plonévez-Porzay, Pluguffan, Pont-de-Buis-Les-Quimerch, Port-Launay, Pouldergat, Quéméneven, Roscanvel, Rosnoen, Saint-Coulitz, Saint-Evarzec, Saint-Ségal, et Telgruc-sur-Mer.