Elle fait pousser ses fleurs en Dordogne et les vend sur le marché de Périgueux

Environ 85% des fleurs vendues en France sont produites à l'étranger, selon une estimation de l'interprofession de l'horticulture, de la fleuristerie et du paysage. Difficile, mais pas impossible, de trouver des fleurs produites chez nous. Eurydice a relevé le défi et s'est lancée cet automne dans la production de fleurs locales, dans sa ferme florale Les Six Saisons, située aux Eyzies, en Dordogne.

Ce mercredi, elle vend ses premières fleurs de saison au marché de la place de la Clautre, à Périgueux. Installée entre les stands de boulangerie et de charcuterie, Eurydice fabrique des bouquets colorés. "Là, c'est anémones et renoncules. Après, il y aura les giroflées puis tout ce qui est fleurs de printemps : pois de senteur, odorants. J'ai plus d'une centaine de variétés !", se réjouie Eurydice. Elle cultive ses fleurs toute l'année. "Je produis tout un tas de fleurs, pour des bouquets frais, et j'ai aussi des fleurs à faire sécher pour avoir une production l'hiver."

j'ai plus d'une centaine de variétés ! - Eurydice, floraliste

Eurydice cultive ses fleurs dans une démarche écologique. C'est uniquement de saison, et sans produits chimiques. "J'utilise du purin fabriqué en Dordogne, donc tout est naturel", détaille-t-elle.

A quelques mètres, parapluie en main, Marie-Hélène se promène dans les allées du marché. Elle découvre ce nouvel étal de fleurs. "C'est une idée vraiment formidable. Moi qui adore les fleurs fragiles, sensibles, je crois que je vais me régaler. Le fait qu'elle soient françaises, en plus de Dordogne... c'est l'achat local qui me ferait plaisir !" Marie-Hélène reviendra mercredi prochain pour s'offrir, peut-être, ses fleurs préférées : les anémones.

Si vous ne pouvez pas vous rendre au marché de la Clautre les mercredis, il est aussi possible de commander les fleurs en lignes sur le site internet Les Six Saisons. Eurydice livre les bouquets et compositions florales à Périgueux.