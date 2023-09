En Dordogne, l'opération "Agissons ensemble, Marsac propre !" a permis de collecter 500 kilos de déchets

L'opération de ramassage des déchets sauvages organisée le vendredi 22 et samedi 23 septembre à Marsac-sur-l'Isle près de Périgueux en Dordogne est un succès. Pas moins de 500 kg de déchets ont été ramassés lors de l'opération "Agissons ensemble, Marsac propre !" se félicite, dans un communiqué, la mairie de cette commune d'un peu plus de 3.000 habitants. 60 kg ont été ramassés par les enfants, 20 kg par la Spie avec un parcours dans la zone d’activité, 200 kg le samedi matin ont été ramassés sur les abords et dans les bois, mais également en bordure de route, et 220 kg par la Clean River du samedi après-midi qui a rassemblé 41 participants.

Près de 500 kilos de déchets ont été collectés - Mairie de Marsac-sur-l'Isle

Les enfants des écoles sensibilisés

Durant la semaine qui a précédé l'opération, les enfants de l'école primaire ont pu participer à des ateliers sur le tri proposés par le SMD3, le Syndicat départemental des déchets de la Dordogne. Plusieurs entreprises ont également répondu à l'appel lancé par la municipalité. La Spie tertiaire, La Poste, Leroy Merlin, Fromarsac, Leclerc ont fourni du matériel pour le ramassage. Le Diapason a participé dans le cadre des Samedis en Familles.

Les associations ne sont pas en reste. La Codever, l’Amicale des chasseurs, le club marsacois de canoë-kayak ont également mis la main à la pâte. Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Isle, le SMD3 et l’association Pour les enfants du Pays de Beleyme étaient par ailleurs partenaires de l'opération.