En Dordogne, "on atteint un pic avec les allergies au graminées", explique le Pollinarium de Lanmary

Si vous êtes allergiques, vous le savez, on entre dans la pire période, juste avant l'été. Ce que confirme l'allergologue Elsa Lozes, responsable du Pollinarium de Lanmary. "On atteint un peu un pic avec les allergies aux graminées. Il y en a à peu près 12.000 espèces. C'est globalement toutes les herbes qui vont pousser au bord des routes, dans vos jardins, dans les bois, dans les prairies."

ⓘ Publicité

Les mois de mai et juin sont les pires périodes : "On en a beaucoup. Une concentration très importante dans l'air, ça va durer à peu près de manière maximale sur mai-juin. Après, on en a encore un petit peu en juillet. Ensuite, en fonction des espèces et des régions géographiques, ça se calme tout doucement en août.

loading