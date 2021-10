En forêt de Bercé, la route de Grammont définitivement fermée

Après un accident de moto au printemps dernier, l'ONF a décidé de fermer de façon définitive la route forestière de Grammont, entre Jupilles et Saint-Mars-d'Outillé. Elle restera accessible à pieds et à vélo.

Cette fois, c'est pour de bon. L'Office national des forêts (ONF) va interdire la circulation motorisée sur la route de Grammont, à Marigné-Laillé. Cette route forestière représente le plus court chemin entre Saint-Mars-d'Outillé et Jupilles. Ces quatre kilomètres sont en mauvais état et l'ONF, qui serait responsable en cas d'accident, explique ne pas avoir vocation à entretenir une route de transit. A partir du jeudi 14 octobre, seuls les piétons et les cyclistes pourront donc emprunter la route de Grammont. En voiture ou à moto, un trajet entre Saint-Mars-d'Outillé et Jupilles prendra 14 km, contre un peu plus de 12 aujourd'hui.

La route de Grammont était déjà fermée ponctuellement depuis plus années pendant le brâme du cerf afin de préserver la tranquillité des animaux. En 2016, il avait même été décidé de la fermer sans limite de temps. Mais ce n'était pas gravé dans le marbre et dans les faits des conducteurs continuaient de l'emprunter malgré "les alertes aux dangers" et il y avait une certaine tolérance.

Un grave accident de moto en mai 2021

Mais en mai dernier, un grave accident se produit. Un motard roulant un peu trop vite perd le contrôle de son engin, se blesse et est hospitalisé. "Il n'y a heureusement pas de séquelles sérieuses mais c'est un accident qui est lié à l'état de la route avec des nids de poules. J'ai donc décidé de fermer cet axe définitivement" explique Hervé Daviau, directeur de l'unité territoriale Sarthe Mayenne de l'ONF.

Il regrette cette décision mais le patron des forêts domaniales sarthoises n'avait plus d'autres choix : "On a fait de la pédagogie, on n'a jamais verbalisé préférant miser sur le civisme des gens. Mais il faut se rendre à l'évidence, ça ne marche pas". Les barrières seront donc cadenassées et si certains conducteurs persistent "nous verbaliserons".