En Haute-Garonne, la sécheresse provoque des fissures sur les maisons

Elles font partie des conséquences, parfois moins connues, des épisodes de canicule : des fissures se créent dans les maisons à cause de la sécheresse des sols. Et la Haute-Garonne fait partie des départements les plus touchés avec, chaque année, des demandes d'état de catastrophe naturelle.