En Haute-Garonne, les céréaliers inquiets de la sécheresse

Les températures ont grimpé cette semaine, jusqu'à 30 degrés par endroit, l'eau commence à manquer. Le Sud-Ouest n'est pas le plus à plaindre, mais les céréaliers en particulier commencent à craindre une sécheresse et les conséquences qui vont avec.

En plus du soja et du blé, Marc Costamagna, céréalier à Saint-Jory, au nord de Toulouse (Haute-Garonne) s'est mis au maïs à pop corn cette année. Mais le champ où il espère voir pousser plusieurs hectares de maïs est complètement aride, il regarde la terre d'un air dépité.

"Aujourd'hui il faut semer et s'il ne pleut pas dans huit jours, on mettra l'irrigation, redoute-t-il. C'est une surcharge de travail. Depuis quatre ou cinq ans, le climat change énormément. Je suis inquiet pour l'avenir."

Un mois et demi sans pluie

S'il ne tombe pas au moins 20 millimètres d'eau très bientôt, il faut s'attendre à des pertes pour Christelle Carpentier, référente irrigation pour la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne : "Il y aura surement des épis vides à la récolte, des gousses de colza tomberont au sol parce qu'il n'y a pas assez d'eau disponible, la plante fait donc avorter ses gousses."

"C'est toujours grave quand on manque d'eau, continue-t-elle, ça fait presque un mois et demi que l'on a pas eu de pluies significatives sur certains secteurs. Les premières cultures pénalisées ce sont le blé, le colza, tout ce qui a été planté cet hiver. Le problème, c'est que toutes les terres ne sont pas irrigables en Haute-Garonne", et pour celles qui le sont, toutes n'ont pas les ressources nécessaires.

Les semis de printemps, comme le tournesol risquent aussi d'avoir du mal à lever si l'eau manque. Difficile de chiffrer les manques pour l'instant, une chose est sûre les céréaliers n'ont pas fini de regarder la météo avec angoisse.