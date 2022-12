En Haute-Vienne, le groupe Orano veut protéger les oiseaux

Comment mieux protéger la faune et la flore ? C'est la question à laquelle tente de répondre la COP15 biodiversité qui se tient en ce moment au Canada, à Montréal. Certaines entreprises essaient déjà d'agir à leur échelle, en Limousin. Comme Orano sur son site de Bessines. Avec l'installation de nichoirs pour les oiseaux. Dans ses 170 hectares, l'entreprise accueille 45 espèces d'oiseaux protégées, mais aussi des chauves-souris qui se cachent dans certains bâtiments.

L'équipe de Lorraine Charpentier, une ornithologue du groupe Fox Consulting, travaille depuis plusieurs mois pour faire un inventaire des oiseaux qui se trouvent sur le site Orano de Bessines-sur-Gartempe. Elle a finalement choisi d'en installer 16, dispersées dans deux espaces boisées, pour les espèces protégées. "Ca leur apporte un lieu pour nidifier qui correspond à leurs exigences égologiques, elles peuvent être protégées des prédateurs, et de l'hiver par grand froid".

Une stratégie d'Orano

Ce projet qui s'inscrit dans la démarche d'Orano de protéger la biodiversité explique Régis Mathieu, directeur du site de Bessines : "sur le papier c'est facile mais il faut faire ce travail d'inventaire, on s'entoure d'experts, parce que ce n'est pas notre métier, puis on met en place ces actions. Ca s'inscrit dans la stratégie du groupe pour le monde de demain". Alors, quand l'entreprise veut détruire un bâtiment qui abrite des chauves-souris, il faut trouver de quoi les reloger. Les arbres sont une solution envisagées par Lorraine Charpentier. Certains ont été marqués pour indiquer qu'il faut absolument les préserver. Ils sont souvent vieux, et entourés de lierres, là où les mammifères peuvent se glisser pour se cacher.

Les chauves-souris sont protégées, il est interdit de détruire leur habitat.