En Haute-Vienne, Suez tente de rassurer sur le défrichement d'Alvéol

A Peyrat-de-Bellac, Suez tente de rassurer les riverains, les élus et les associations de protection de l'environnement. Gestionnaire, via une délégation de service public depuis trois ans, d'Alvéol, site de stockage de déchets ultimes, l'entreprise a demandé en fin d'année dernière l'autorisation pour défricher 7,5 hectares de forêt pour assurer la poursuite de son activité. Mais cette demande fait réagir.

ⓘ Publicité

André-Louis Brennier, responsable du stockage chez Suez en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie, corrige ceux qui parlent d'extension du site : "Ce n'est pas 7,5 hectares en plus, mais des surfaces qui étaient prévues. Le stockage reste encore un maillon essentiel du traitement du déchet dans sa globalité". Ce défrichement doit permettre à l'entreprise de fonctionner jusqu'en 2029, date de la fin de sa DSP. En compensation, elle s'engage à reboiser 20 hectares dans le secteur, en concertation avec les riverains.

Une alvéole en cours d'exploitation avec les déchets compactés à gauche. En arrière plan la forêt que Suez voudrait défricher pour assurer la continuité de son activité © Radio France - Valérie Mosnier

"Les collectivités stockent environ 20 à 25.000 tonnes par an et dans ce que Syded (ndlr : le syndicat départemental pour l'élimination des déchets est propriétaire des lieux) avait construit, il y avait une marge jusqu'à 60.000 tonnes. Mais Suez a des clients qui ont des déchets à jeter et comme il y a une possibilité de 60.000 tonnes, Suez remplit jusqu'à 60.000 tonnes", répond Yvan Tricard, un des responsables de l'association Barrage Nature Environnement.

En 2022, 54.000 tonnes de déchets ont été stockés sur le site de Peyrat-de-Bellac. Il y en avait eu 60.000 en 2021 et 45.000 en 2020. 65 à 75% proviennent de la Haute-Vienne et le reste des départements limitrophes.

Sur le site d'Alvéol à Peyrat-de-Bellac, chaque camion est pesé à l'entrée et à la sortie © Radio France - Valérie Mosnier

30% de déchets fermentescibles selon la Dréal

Le seuil autorisé par l'arrêté préfectoral n'est donc pas dépassé reconnaît Yvan Tricard, pour qui le problème vient surtout des déchets acceptés par Suez. Normalement il s'agit de déchets ultimes, qui ne peuvent être incinérés ou triés. Mais, la règlementation n'est pas respectée, selon ce responsable de l'association Barrage Nature Environnement : "Il y avait l'engagement de ne pas mettre de déchets fermentescibles, engagement que ne tient pas Suez aujourd'hui. A la dernière commission de surveillance du site, la Dréal dit qu'il y en a 30%. Donc, ces produits avant d'arriver à Alvéol devraient être préalablement triés et c'est bien Suez qui accepte les déchets de ses clients."

La question des lixiviats

Ces déchets fermentescibles ont une conséquence, elle de produire des lixiviats, ce jus issu de la fermentation des déchets. Là aussi, un arrêté préfectoral fixe un seuil maximum de rejet annuel à 6.000 m3 dans le milieu naturel. Or, en 2021, Suez admet avoir rejeté 7.500m3 à cause principalement du "phénomène pluie et notre capacité à couvrir de manière étanche nos alvéoles" explique André-Louis Brennier, "la nature du déchet n'est pas le facteur principal de production de lixiviat". Ce que conteste Yvan Tricard : "C'est lié à la pluie car il y a des produits qui se dissolvent ! Il n'y aurait pas de produits fermentescibles, on aurait de l'eau... certes un peu sale mais pas des lixiviats extrêmement dangereux pour la santé."

Depuis le début de son exploitation, Suez explique assurer une étanchéité maximum sur le haut des alvéoles. Et, les lixiviats produits sont traités dans une unité de stockage. Il partie est désormais réinjecté pour maintenir une dégradation favorable du déchet. Par ailleurs, le biogaz issu de la fermentation est capté puis brûlé via une torchère ce qui doit diminuer les odeurs et permet également de vaporiser l'eau issue du traitement des lixiviats. Eau qui est aussi utilisée en interne pour l'utiliser en arrosage et pour les stocks incendie.

Unité de traitement du biogaz sur le site d'Alvéol à Peyrat-de-Bellac © Radio France - Valérie Mosnier

Mais, les riverains et les associations de protection de l'environnement restent circonspectes. "Ce site ne doit recevoir que des déchets dit "ultimes" c'est à dire non fermentescibles et non valorisables et on constate que ce n'est pas toujours le cas, certains déchets arrivent à passer au travers des mailles du filet, qui peuvent être valorisables mais qui ne sont économiquement viables" déplore Patricia Marcoux-Lestieux. La maire de Peyrat-de-Bellac concède des efforts de la part de Suez, "mais il y a vraiment un travail à faire en amont pour faire du recyclage et du réemploi pour arrêter le défrichement et qu'on reçoive de moins en moins de déchets sur ce site".

Suez a équipé le quai de déchargement de caméras. En plus de l'œil du conducteur, elles permettent d'isoler les objets non conformes. Ces vidéos sont conservées une année et mis à disposition des services de l'Etat. "Au delà des commissions de suivi de site, les CSS, on essaie tous les trimestres de recevoir les parties prenantes sur le site, qu'on essaie de maintenir ouvert pour que les gens comprennent mieux notre activité. On est évidemment à l'écoute pour entendre les problématiques et être en capacité de réagir au plus vite pour amender notre façon de fonctionner et réduire au maximum les impacts. ce sont évidemment des sites impactants, mais on essaie de les maîtriser de la meilleure manière possible" conclut André-Louis Brennier.