EN IMAGE - La surprenante découverte d'un habitant de Château-Gontier-sur-Mayenne

Quelle ne fût pas sa surprise en jardinant lundi dernier, dans son pavillon de Château-Gontier-sur-Mayenne. Bernard Blanchin est en effet tombé nez-à-nez ou presque avec un très grand papillon. Le Grand Paon de nuit qui est considéré comme le papillon le plus grand d'Europe.

"J'étais en train de passer ma tondeuse dans mon jardin. Et puis, le long de ma haie, j'ai aperçu une tache marron. Je me suis arrêté pour regarder de plus près. J'étais très intrigué par la présence de cet énorme papillon, alors j'ai cherché mon téléphone et je l'ai photographié" raconte ce passionné d'animaux. "J'ai fait des recherches sur Internet et c'est comme ça que j'ai découvert que c'était le plus grand papillon d'Europe. C'est une chance de l'avoir découvert. Il est marron, avec deux tâches sur les ailes. Des tâches comme des yeux. Quand les ailes se déploient, il y a comme l'impression d'un même dessin de chaque côté. Et c'est cette symétrie qui m'a intrigué parce que c'était tellement bien fait que c'était vraiment formidable" s'exclame le Castrogontérien.

12 centimètres

Bernard Planchin a signalé sa découverte à l'association Mayenne Nature Environnement, l'association d'étude et de protection de l'environnement qui fait référence dans notre département. Un Grand paon de nuit a déjà été signalé au mois d'avril, à Longuefuye dans les sud-est mayennais. Le papillon qu'a découvert Bernard mesure 12 centimètres. Dans certains cas, il peut même atteindre les 15.