EN IMAGES - 136 babouins stérilisés dans un refuge de la Mayenne, une première en France

Du 15 au 19 novembre dernier, le Refuge de l'Arche de Château-Gontier-sur-Mayenne a procédé à la stérilisation de ses 136 babouins de Guinée. Cette opération délicate a mobilisé plus de 46 scientifiques.

C'est une opération d'envergure qui a eu lieu à la mi-novembre au Refuge de l'Arche de Château-Gontier-sur-Mayenne. Ses 136 babouins de Guinée, seuls animaux à pouvoir encore se reproduire, ont été stérilisés. "Depuis plus de 10 ans maintenant, la question de la stérilisation du groupe de babouins de Guinée, issus de laboratoires et de parc zoologique se pose (...) depuis 2015, l’association « Le CEPAN » est membre du réseau européen des refuges et des sanctuaires, EARS. Parmi les conditions pour y adhérer, se trouve le critère de la stérilisation de l’ensemble des animaux" déclare le Refuge de l'Arche dans un communiqué.

Ainsi, du 15 au 19 novembre dernier, plus de 46 spécialistes sont intervenus sur les singes (vétérinaires, éthologues, cardiologues, anesthésistes, soigneurs animaliers). Le premier site touristique de la Mayenne explique également que "différentes méthodes de stérilisation ont été utilisées : vasectomie, castration pour les mâles et ligature des trompes pour les femelles. Grâce à nos partenaires, les dernières technologies ont pu être utilisées et l’ensemble des intervenants a pu mener à bien cette opération massive".

Une telle opération est une première en France, non sans risques juge le Refuge de l'Arche. "Des publications scientifiques seront communiquées. L’objectif est bien d’ancrer le Refuge de l’Arche dans son rôle d’expert et de faciliter la réalisation de cette opération dans d’autres structures" poursuit le communiqué.