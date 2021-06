EN IMAGES : Tous les week-ends, une association Icaunaise allie randonnée et ramassage de déchets à Héry

Armés de gants de protection, de pinces à ramasser et de sacs-poubelles, les bénévoles de l'association Héry Clean Ecolo scrutent le sol à l’affût du moindre déchet. La chasse est toujours fructueuse, témoigne Kristell, co-présidente de l'association : "On a ramassé des canettes, beaucoup de masques, des mégots, des bouteilles en verre aussi".

Les bénévoles de l'association Héry Clean Écolo longent la route qui bordent la forêt communale, à l’affût du moindre déchet. © Radio France - Alia Doukali

Tous les week-ends, c'est plusieurs sacs de déchets qui sont collectés et triés par les bénévoles de l'association. © Radio France - Alia Doukali

Cela fait maintenant trois ans que l'association Héry Clean Ecolo se mobilise pour nettoyer les abords de la commune. Tout a commencé de façon un peu anodine, explique Angélique, co-présidente de l'association : "En promenant mon chien, j'ai trouvé un déchet, puis deux et puis trois ... Je me suis dit qu'il fallait agir", raconte cette coiffeuse de profession et mère de famille.

Depuis, chaque week-end, les deux femmes sont accompagnées de bénévoles, "des habitants d'Héry ou des alentours, des personnes de tout âge". Ils réalisent plusieurs kilomètres de marche, le long de la route à la sortie d'Héry ou encore dans la forêt communale. À l'arrivée, l'association compte toujours plusieurs sacs remplis de déchets.

Les membres de l'association sont équipés d'un gilet jaune, d'une pince à ramasser et de plusieurs sacs poubelles. © Radio France - Alia Doukali

Kristell et Angélique vivent à Héry depuis plusieurs années. Elles sont les deux fondatrices de l'association Héry Clean Ecolo. © Radio France - Alia Doukali

D'après Kristell, ces ramassages hebdomadaires sont essentiels : "Si on ne le fait pas, qui le fera ? Malheureusement, il y a encore des gens qui ne comprennent pas et qui jettent encore leurs déchets."

Malgré ce constat, les deux femmes voient les choses du bon côté : "C'est sympa, on est dans la nature, on marche. C'est de la randonnée à un rythme tranquille. Et puis surtout, on est utiles pour la planète", sourie Angélique.

L'association Héry Clean Ecolo organise des randonnées de ramassages des déchets ponctuellement. Les informations sont à retrouver sur la page Facebook de l'association.