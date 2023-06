EN IMAGES - 40 nids de cigognes comptabilisés dans le village de Neuwiller-Lès-Saverne

C'est un petit village paisible du Nord Alsace où il suffit de lever les yeux pour voir des cigognes. À Neuwiller-Lès-Saverne, 1.100 habitants, les nids sont partout : sur la mairie, sur l'abbatiale, sur les bâtiments publics, sur le moindre poteau, le moindre platane : la place est prise par un couple et par des cigogneaux. En tout, la ligue de protection des oiseaux qui organisait un comptage ce vendredi, a comptabilisé 40 nids, dont 36 occupés par un couple avec des cigogneaux.

La LPO organise régulièrement un comptage des nids de cigognes dans les villages alsaciens © Radio France - Emilie Pou

"Cela veut dire que l'écosystème est riche"

"Cela veut dire que le milieu est favorable" explique Yves Muller, le responsable de la LPO en Alsace. "Les cigognes ne s'installent que si elles peuvent trouver des nids bien sûr mais aussi de la nourriture. La forte présence ici des cigognes veut dire que l'écosystème est riche, donc c'est une chance. En plus, elles ne dérangent pas contrairement à d'autres villages."

Plusieurs couples de cigognes ont élu domicile en haut des arbres © Radio France - Emilie Pou

À ses côtés, Emilie Etienne, salariée de la LPO, est chargée de vérifier cet aspect là : c'est elle qui est charge de la médiation quand un nid pose problème : quand il est sur un poteau électrique ou trop près d'un bâtiment sensible, comme une école ou un hôpital. Mais là, dit la jeune femme : "tous les nids que je vois ne posent aucun problème de ce type".

L'Alsace comptait plus de 1.400 nids il y a deux ans

Les habitants, eux sont habitués et fiers de leurs cigognes, à l'image de Bernard qui vit entouré de nids : "c'est magnifique, je les entends caqueter et puis c'est l'attraction du village. J'avais des amis venus de différents endroits en France il y a quelques jours et ils ont passé leur temps à faire des photographies de cigognes".

Les cigognes se sont installés aussi sur la plupart des bâtiments du village © Radio France - Emilie Pou

Le prochain comptage global sur toute l'Alsace organisé par la LPO aura lieu en 2026. Le dernier en 2021 avait comptabilisé 1.413 nids. Un chiffre qui augmente d'environ 10% chaque année.