EN IMAGES - 400 participants à la marche pour le climat à Orléans

Cinq jours après l'adoption de la loi Climat et Résilience, environ 400 personnes ont manifesté dans les rues d'Orléans ce dimanche après-midi. Ils dénoncent "l'inaction climatique du gouvernement". A Montargis, une marche similaire s'est déroulée également ce dimanche.

Une nouvelle marche pour le climat s'est déroulée ce dimanche en début d'après-midi à Orléans : environ 400 manifestants ont défilé au départ de la place du Martroi, pour rejoindre ensuite le quai du Châtelet via la rue Royale, et retourner ensuite via la place de Loire jusqu'à la place du Martroi.

Marche pour le climat à Orléans (ici, près de la place du Martroi) © Radio France - Thomas Giraudeau

Plusieurs associations, mouvements politiques et collectifs, comme Alternatiba Orléans, ANV-Cop 21 Orléans, Extinction Rebellion Orléans, Oxfam, Attac, Jeunes Écologistes du Loiret, avaient appelé à cette marche pour dénoncer "l'inaction climatique du gouvernement".

Pour ces manifestants à Orléans, la loi climat votée mardi dernier est "une demie loi" © Radio France - Thomas Giraudeau

Pour les manifestants, la loi votée mardi dernier à l'Assemblée nationale (Climat et résilience) ne va pas assez loin pour lutter contre le réchauffement climatique et ne prend pas la mesure des enjeux.

Certaines pancartes affichaient des slogans "fleuris" © Radio France - Thomas Giraudeau

Fait plus rare : une marche pour le climat était également organisée ce dimanche à Montargis (Loiret). Elle a réuni 250 personnes selon nos confrères de La République du Centre.