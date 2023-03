EN IMAGES - A Céret : début des travaux de dépollution sur les berges du Tech

Les travaux de dépollution des berges du Tech ont débuté cette semaine à Céret. Annoncé depuis plusieurs années après le passage de la tempête Gloria, le chantier est en grande partie financé par l'Etat . Coup de l'opération : 1**,5 millions d'euros** dont 70 % financés par le plan de relance, le reste étant pris en charge par le département des Pyrénées-Orientales et la communauté de communes du Vallespir. Les travaux doivent durer jusqu'à juin 2023.

Il faut creuser jusqu'à 4 mètres de profondeur pour révéler tout les restes de l'ancienne décharge. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

7000 m3 de terre à dépolluer

Pendant ces trois mois, les agents de l'entreprise Terrassement des Albères en partenariat avec la société Eiffage vont creuser les berges et retourner jusqu'à 7000m3 de terre. Le chantier de dépollution doit permettre d'extraire des berges du Tech jusqu'à 4 600 tonnes de déchets. Pour ce faire les pelles vont creuser jusqu'à 4 mètres de profondeur.

Chaque pelletée doit passer par le trommel afin de séparer terre et déchets. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Un système de souffleuse permet un premier tri des plus gros déchets. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Autour de la table de tri au moins six agents retireront à la main les plus petits déchets. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

Une majorité de plastiques parmi les déchets extraits des berges. © Radio France - Anna Bonnemasou-Carrère

A intervalles réguliers, la terre extraite sera testée pour écarter le risque de pollution aux micro-plastiques mais aussi aux métaux lourds et permettre qu'elle soit remise sur les berges du Tech. Une fois le chantier de dépollution terminé, un enrochement est prévu, puis un retour à la nature pour les berges. L'objectif est de laisser le plus de place possible pour d'éventuelles futures crues du Tech.