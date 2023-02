EN IMAGES - A l'entrée de Nantes, la Prairie de Mauves n'a rien de bucolique

Charlotte et Pauline se promènent, poussette à la main, sur un sentier à proximité de la Prairie de Mauves. On pourrait presque se croire à la campagne. Et pourtant, à une centaine de mètres, l'ambiance est tout autre : "Pour être déjà passées en voiture par là-bas, c'est une décharge et c'est très, très sale."

ⓘ Publicité

La déchèterie de la Prairie de Mauves est toute proche mais depuis plusieurs années, des détritus jonchent le bord des routes, parfois au pied des bennes à ordures. Philippe habite le secteur mais lui aussi évite le coin : "Comme on dit, ça craint et ça fait un peu peur. Et d'un point de vue écologique, c'est une catastrophe."

Mais, toujours selon Philippe, ces dépôts sauvages ne viennent pas que des Roms, vivant dans les bidonvilles à côté : "Le problème n'est pas nouveau, ce n'est pas que depuis que les Roms sont là. Il ne faut pas tout leur mettre sur le dos, loin de là !"

Malgré l'interdiction, déchets verts et gravats de chantier jonchent le bord de route. © Radio France - Anne Bertrand

Il y a des artisans notamment, qui viennent décharger leurs gravats, avec possiblement de l'amiante, pour ne pas payer le dépôt en déchèterie : "Les dépôts sauvages sont souvent dus aux professionnels car on leur fait payer des frais de décharge et, du coup, le tout venant des chantiers est mis comme ça, sur le bord de la route", poursuit Philippe.

Le manque de civisme vient aussi des particuliers. Nadège, en train de cultiver son potager aux jardins familiaux des Chaupières, nous indique une autre décharge, à l'écart mais tout près des habitations. Au bout de ces jardins sont entassés matelas, bidons, chaises en plastique, jouets d'enfants... tandis qu'en arrière-fond broutent paisiblement des vaches. Quand on demande à Nadège qui vient déposer ces déchets, elle répond : "Bonne question, on ne voit jamais. Je pense que c'est fait le soir ou la nuit."

Au bout des jardins familiaux de la Chaupière, cette décharge à ciel ouvert. Au loin, des vaches broutent tranquillement. © Radio France - Anne Bertrand

Élue nantaise de la droite et du centre, Sophie van Goethem a interpellé la majorité lors du dernier conseil métropolitain sur cette "décharge à ciel ouvert de la Prairie de Mauves, véritable dépotoir depuis plusieurs années." Elle dénonce une absence de civisme : "N'importe qui va déposer n'importe quoi. Et ce ne sont pas que les Roms, il ne faut pas l'oublier."

L'élue d'opposition demande à la Métropole d'agir : "Tout le monde finit par s'habituer et, c'est ce qui me choque, tout le monde se laisse aller." Pour elle, il s'agit d'un problème d'éducation et il faut "faire entrer dans les cerveaux" que ces dépôts sauvages sont interdits, en communiquant notamment sur les réseaux sociaux : "Ça ne coûte pas cher, c'est faisable, mais il faut avoir une volonté politique."

De son côté, Nantes Métropole indique faire appel aux services de Veolia sept jours par mois pour enlever les dépôts sauvages sur la Prairie de Mauves, à raison de cinq jours de collecte à l'aide de pinces et deux jours avec des moyens plus lourds : camion benne et tractopelle.