EN IMAGES - À Priaires, dans les Deux-Sèvres, les travaux d'une troisième retenue d'eau ont commencé

Une troisième retenue d'eau désormais en construction dans les Deux-Sèvres. À Priaires, sur la commune de Val-du-Mignon, les premiers engins sont arrivés ce lundi sur place, lançant le chantier d'une nouvelle réserve sur les 16 prévues dans le projet. Il s'agit de la plus petite, d'une capacité de 160.000 mètres cubes. Celle-ci a pour objectif d'irriguer les exploitations de neuf agriculteurs en puisant de l'eau en hiver dans les nappes phréatiques de la zone pour s'en servir au printemps et en été, au besoin.

Un soulagement pour les agriculteurs

Si les pelleteuses viennent seulement de débuter le travail, François Pétorin, l'un des neuf agriculteurs qui bénéficiera de la retenue est rassuré : "la coopérative de l'eau et nous les agriculteurs sommes fiers que le chantier démarre. Cela fait des années qu'on attend ça". Il tient à le rappeler : en avril dernier, le tribunal de Poitiers a validé le projet des 16 réserves agricoles , après cinq ans de procédure. Et aux oppositions qui dénoncent un accaparement de la ressource en eau : "l'eau est attribuée par un établissement public, tous les ans on reçoit des autorisations de prélèvements de l'Etat. Il n'y a pas d'agro-industriel ici, la moyenne c'est 70 hectares par exploitation."

Les engins ratissent le sol avant de creuser et de construire des digues qui formeront la bassine © Radio France - Salomé Martin

Un chantier surveillé

Il le sait, "il y a du monde qui tourne un peu, et certains opposants ont dit qu'ils démonteraient les grilles". Au-delà de ces grilles qui servent surtout dit-il, à baliser les travaux, le chantier est surveillé la nuit et les week-end par un gardien. S'il souligne que des craintes sont légitimes suite aux derniers évènements, notamment autour de la réserve de Sainte-Soline , il se veut confiant : "aujourd'hui les engins sont là, il n'y a pas de soucis particulier".

Dans le bourg, certains habitants sont inquiets

Moins d'un an après les affrontements entre les forces de l'ordre et des militants à Sainte-Soline, devenue le symbole de la lutte pour l'eau, Priaires va-t-elle également voir des milliers de manifestants arriver ? Dans le village, certains habitants se posent la question. Pour Myriam et sa fille Marie, c'est impossible de l'imaginer : "Les manifestations et les dégâts qu'il y a eu à Sainte-Soline, ça me fait peur. Qu'ils aillent près de la bassine, mais pas près de nos maisons."

La retenue de 160 000 mètres cubes est construite sur un terrain de sept hectares. © Radio France - Salomé Martin

Au contraire, la potentielle venue de manifestants n'inquiète pas du tout Jean-Charles. En revanche, ce qu'il déplore, c'est une "rivière comme la notre, La Subite, six à huit mois par an à sec, ce qui détruit un peu l'âme d'un village". La maire Marie-Christelle Bouchery, agricultrice qui bénéficiera de la réserve de substitution, assure également être sereine : "On sait que Sainte-Soline a créé des problèmes, on voit bien que les opposants sont capables de faire plein de choses, mais on ne veut pas pour autant penser que ce sera pareil chez nous." Elle craint surtout que la venue des journalistes ne crée un problème pour l'instant inexistant sur sa commune.

En plus des militants contre les retenues d'eau agricoles, les députées de la Vienne Lisa Belluco et des Deux-Sèvres Delphine Batho ont appelé à une suspension des travaux, condition sine qua non du retour au dialogue. Les travaux devraient être terminés à la fin de l'année, pour une mise en service dès 2024.