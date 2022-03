EN IMAGES : A Reims, environ 300 manifestants marchent pour le climat

Tous réunis pour alerter sur l'urgence climatique. Voilà le mot d'ordre qui a réuni ce samedi près de 300 manifestants à Reims. Ils sont partis vers 14h30 de la porte de Mars avant de rejoindre le Palais de justice pour des prises de parole.

14 organisations étaient à l'origine de cette marche pour le climat. © Radio France - Anna Huot

Au total, 14 associations se sont fédérées pour organiser cette marche. La principale organisatrice était l'Action non violente Cop 21 (ANV Cop 21) de Reims. Son but était de mettre en lumière la question climatique, encore trop absente de la campagne électorale pour Alexy, porte-parole de l'ANV Cop 21. "On a des statistiques qui sont sorties qui disent que l'urgence climatique occupe 3% de l'espace médiatique et des débats électoraux. (...) C'est quasiment du sabotage. (...) Il est plus que temps de se saisir de ce problème et de le politiser au sein de la campagne", déclare-t-il

La question climatique, source d'inquiétude

Et si la question climatique reste peu abordée dans la campagne électorale, elle est omniprésente dans la tête des manifestants, à l'exemple de Marion 25 ans, désormais engagée dans Le Relais jeune, une association qui a choisi de faire un tour de France à pieds et en vélo pour sensibiliser sur les enjeux climatiques, démocratiques et de justice sociale. " Le modèle qu'on nous propose ne va pas être vivable. On va être la première génération, en France, à subir les conséquences du réchauffement climatique. Je viens de Montpellier, bientôt ce sera de grandes sécheresses et des inondations. Je me pose des questions aussi sur avoir ou non des enfants. Quel monde on va laisser à nos futurs enfants ?", soupire-t-elle.

Marion, 25 ans, marche pour le climat. © Radio France - Anna Huot

Alors les manifestants réclament des actions. "Il n'y a que 30% de nos émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à nos modes de vie donc même si on est exemplaire, on ne joue que sur 30%. Ca veut dire que 70% se joue à l'échelle politique et collective donc moi j'ai envie de jouer sur ce levier là parce que c'est celui-là le plus important", clame Pierre, co-organisateur du Relais Jeune, également venu marcher pour le climat.

Pierre et Gaëtan demandent des solutions au niveau politique pour faire face à l'urgence climatique. © Radio France - Anna Huot

Suite à cette mobilisation, les organisateurs ont déjà prévenu que d'autres mouvements allaient suivre : une grève pour le climat le 25 mars et d'autres marches le 9 avril, à la veille du premier tour de l'élection présidentielle.