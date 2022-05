EN IMAGES. On a testé Solidsail, la voile du futur des Chantiers de l'Atlantique, avec Jean Le Cam

"Bah vous voyez, pas beaucoup de vent et pourtant, ça fonctionne, c'est parfait" s'exclame Jean Le Cam au large de Pornichet et à la barre d'un J80, petit voilier de régate, sur lequel a été installé la voile Solidsail. Une voile bleue et blanche pas comme les autres. Pas de tissu mais des panneaux rigides en fibre de verre et de carbone, pliables comme un accordéon ou un store. Contrairement aux voiles classiques souples, la voile ne vibre pas dans le vent. Et le J80 file sur l'eau, "presqu'aussi vite qu'avec une voile classique, malgré son poids", dit Jean Le Cam.

Regard précieux du skipper pour les Chantiers

Les Chantiers de l'Atlantique qui planchent sur cette idée de paquebot à voile depuis plusieurs années travaillent avec Jean le Cam depuis 6 ans. "C'est important de ne pas rester dans le virtuel, d'être dans le concret" précise le skipper. "La course au large et la marine de commerce ont cela en commun, il faut que le système soit robuste, utilisable et réparable rapidement. Et Jean Le Cam qui n'a pas la langue dans sa poche a un oeil à ce niveau-là qui est assez incroyable" raconte Nicolas Abiven, ingénieur en charge du développement des voiles Solidsail aux Chantiers de l'Atlantique.

Evidemment c'est une voile Solidsail miniature qui a été installée sur le J80. 50 fois plus petite. La voile, qui entre dans sa dernière phase de test en décembre prochain, en démonstration aux Chantiers à Saint-Nazaire fera plus de mille mètres carrés et pèsera 6 tonnes avec en plus le balestron orientable à 360 degrés et le mât de 80 mètres pivotant. Tout sera automatisé, il suffira d'appuyer sur deux boutons. "On sait que les armateurs cherchent des modèles simples à utiliser pour des gens qui ne sont pas extrêmement formés. Même si le commandant devra être qualifié en voile car comme pour un avion, il faut savoir comment ça fonctionne. C'est pour cela aussi que nous faisons appel au monde de la course au large" précise encore Nicolas Abiven.

Paquebot de croisière, cargo ou même pétrolier ou porte-container : les Chantiers n'excluent aucun client, certains viennent même tester la voile à bord du J80 au port de Pornichet. Seul bémol, le système est adapté pour des bateaux de 200 mètres, guère plus. Et évidemment, ça coùte plus cher, ça prend de la place mais pour Jean Le Cam, c'est retour vers le futur. "Le carburant devient de plus en plus cher, je ne vous parle même pas de la pollution, alors quoi de plus naturel que d'utiliser le vent dans les voiles pour faire avancer un bateau! On revient aux origines". Avec un peu plus de technologie.

J'ai le sentiment qu'on est devant un nouveau souffle" - le skipper baulois Sébastien Rogue

Autre skipper invité pour la première fois à tester cette voile rigide et en composite : le baulois Sébastien Rogue. Comme un enfant devant un jouet. "C'est la première fois que je vois une voile entièrement faîte en fibre et avec la résine qu'on utilise pour construire les bateaux. J'ai le sentiment qu'on est devant un nouveau souffle". Les bateaux pourraient très bien faire du 100% voile. Sauf qu'il y a la contrainte des horaires, de la rentabilité à respecter. Ce seront donc des bateaux avec un mix énergétique : gaz naturel, piles à combustibles et la voile. Dans ce schéma, Solidsail devrait permettre en moyenne de réduire de 35% les émissions de CO2. Mais pour Sébastien Rogue, ce sont nous les consommateurs qui détenons la clé. "Si je commande quelque chose sur internet et que j'accepte de ne pas recevoir mon colis dans les heures qui suivent mais d'attendre deux ou trois semaines parce qu'il arrive par cargo à voile, je change peut-être les choses. Solidsail est une solution, mais ce n'est pas toute la solution. Il faut lutter contre la dictature de l'instantanéité qui a envahit nos vies".

Plusieurs armateurs sont déjà sur les rangs. Rien de signé, mais les Chantiers qui ont investit 10 millions d'euros espèrent voir leur premier paquebot à voile d'ici 3 ans, avec un contrat peut-être d'ici la fin de l'année.