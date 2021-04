En images : après l'abattage de 5 hectares de forêt, les opposants aux coupes rases se mobilisent

Après un quart d'heure le marche, le cortège de 90 personnes arrive sur les lieux de la coupe rase. Un côteau désormais laissé à nu. Les travaux, faits en plein hiver, ont été compliqués à cause du mauvais temps. La pluie a creusé des ornières, où les traces de pneus des engins sont toujours visibles.

Entre la route et la parcelle coupée en contrebas, une prairie a aussi été labourée par les engins de débardage. © Radio France - Matthieu Le Meur

Le syndicat de la Montagne limousine et les élus locaux dénoncent une atteinte grave à la biodiversité. Une coupe rase, c'est plus de ruissellement, des sols arides, et à termes beaucoup moins de diversité dans la faune et la flore du plateau de Millevaches.

Le maire de la Villedieu, et agriculteur à Truffy, Thierry Letellier Copier

Une partie des milliers de mètres cubes de chênes et de hêtres débités devraient être transformés en pâte à papier. Certains arbres étaient centenaires. © Radio France - Matthieu Le Meur

L'exploitant chargé des travaux s'est engagé auprès de la mairie à remettre en état le chemin communal dévasté par les engins. Le syndicat de la Montagne Limousine pense déjà à faire revivre la parcelle rasée. Peut-être en y laissant paître des brebis, en attendant que la forêt repousse.

Une banderolle déposée sur un tas de rondins, quelques centaines de mètres au-dessus de la coupe rase de Truffy. © Radio France - Matthieu Le Meur

A Faux-la-Montagne, la consternation des opposants aux coupes rases Copier